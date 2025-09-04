La Coppa dei Campioni, ora UEFA Champions League, compie oggi 70 anni

HQ

Sporting Clube de Portugal vs. FK Partizan di Belgrado è stata la prima partita in assoluto della Coppa dei Campioni, quella che oggi è conosciuta come UEFA Champions League. E ha avuto luogo... il 4 settembre 1955, esattamente 70 anni fa oggi. È finita 3-3.

Naturalmente, era molto diversa da quella che conosciamo oggi, e infatti è nata al di fuori della UEFA, come un'idea del quotidiano francese L'Équipe, chiamata Coppa dei Campioni, con 16 squadre partecipanti, solo una per ogni paese (nessuna inglese), e la maggior parte di loro invitate in quanto rispettivamente vincitrici di ciascuno dei loro campionati nazionali, una vera e propria "Champions League", per così dire.

La prima edizione, nel 1955-1956, fu vinta dal Real Madrid, che avrebbe poi vinto le successive quattro. Il Benfica ha vinto le nuove due e Milan e Inter hanno vinto le successive tre. Un club inglese non lo vinse fino al 1968, il Manchester United: il club scozzese Celtic lo vinse l'anno prima.

La UEFA ha ribattezzato la competizione Champions League nel 1992, ma molti la ricordano ancora come Coppa dei Campioni. Il suo prestigio come il più alto onore per un club in Europa rimane, tuttavia, con il Real Madrid ancora il club leader nella competizione, avendo vinto 15 volte.

Ora, la Champions League presenta 36 squadre nella sua forma attuale (ha debuttato l'anno scorso), anche se la UEFA ospita anche altre due competizioni, Europa League e Conference League, con lo stesso numero di partecipanti, per garantire una maggiore diversità nelle squadre.