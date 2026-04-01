Coppa del Mondo 2026: chi si è qualificato nell'ultima giornata e in quale girone si inserisce

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Le qualificazioni ai Mondiali sono terminate (eccetto le partite ai play-off interconfederazioni al momento della stesura), e finalmente conosciamo gli ultimi quattro paesi che si sono qualificati per la competizione FIFA la prossima estate negli USA, in Messico e in Canada. E che ultima giornata, con l'eliminazione a sorpresa dell'Italia, la terza volta consecutiva che i quattro volte campioni non riescono a qualificarsi per i Mondiali.

Una partita emozionante tra Svezia e Polonia fu infine decisa dalla stella svedese Viktor Gyokeres, ponendo fine al processo di qualificazione da incubo (si classificarono terzi nel girone e giocarono solo le qualificazioni grazie alla loro classifica in Nations League).

Questi sono stati i risultati delle partite di qualificazione ai Mondiali di martedì:



Bosnia ed Erzegovina 1(4)-1(1) Italia

1(4)-1(1) Italia

Svezia 3-2 Polonia

3-2 Polonia

Repubblica Ceca 2(3)-2(1) Danimarca

2(3)-2(1) Danimarca

Kosovo 0-1 Turchia



RD Congo vs. Giamaica: 23:00 CEST, 22:00 BST



Iraq vs. Bolivia: 05:00 CEST, 04:00 BST (del 1° aprile)



La Bosnia ed Erzegovina entra nel Gruppo B (Canada, Qatar, Svizzera)

La Svezia entra nel Gruppo F (Paesi Bassi, Giappone, Tunisia)

La Turchia entra nel Gruppo D (USA, Paraguay, Australia)

La Repubblica Ceca si unisce al Gruppo A (Messico, Sudafrica, Corea del Sud)

Iraq o Blolivia si uniscono al Gruppo I (Francia, Senegal, Norvegia)

RD Congo o Giamaica si uniscono al Gruppo K (Portogallo, Uzbekistan, Colombia)

Mancano 70 giorni alla Coppa del Mondo FIFA, dall'11 giugno al 19 luglio. Sei emozionato?