Coppa del Mondo 2026: chi si è qualificato nell'ultima giornata e in quale girone si inserisce
Bosnia, Svezia, Repubblica Ceca e Turchia si qualificano per la Coppa del Mondo 2026.
Le qualificazioni ai Mondiali sono terminate (eccetto le partite ai play-off interconfederazioni al momento della stesura), e finalmente conosciamo gli ultimi quattro paesi che si sono qualificati per la competizione FIFA la prossima estate negli USA, in Messico e in Canada. E che ultima giornata, con l'eliminazione a sorpresa dell'Italia, la terza volta consecutiva che i quattro volte campioni non riescono a qualificarsi per i Mondiali.
Una partita emozionante tra Svezia e Polonia fu infine decisa dalla stella svedese Viktor Gyokeres, ponendo fine al processo di qualificazione da incubo (si classificarono terzi nel girone e giocarono solo le qualificazioni grazie alla loro classifica in Nations League).
Questi sono stati i risultati delle partite di qualificazione ai Mondiali di martedì:
- Bosnia ed Erzegovina 1(4)-1(1) Italia
- Svezia 3-2 Polonia
- Repubblica Ceca 2(3)-2(1) Danimarca
- Kosovo 0-1 Turchia
- RD Congo vs. Giamaica: 23:00 CEST, 22:00 BST
- Iraq vs. Bolivia: 05:00 CEST, 04:00 BST (del 1° aprile)
La Bosnia ed Erzegovina entra nel Gruppo B (Canada, Qatar, Svizzera)
La Svezia entra nel Gruppo F (Paesi Bassi, Giappone, Tunisia)
La Turchia entra nel Gruppo D (USA, Paraguay, Australia)
La Repubblica Ceca si unisce al Gruppo A (Messico, Sudafrica, Corea del Sud)
Iraq o Blolivia si uniscono al Gruppo I (Francia, Senegal, Norvegia)
RD Congo o Giamaica si uniscono al Gruppo K (Portogallo, Uzbekistan, Colombia)
Mancano 70 giorni alla Coppa del Mondo FIFA, dall'11 giugno al 19 luglio. Sei emozionato?