Coppa del Mondo 2026: elenco completo delle partite dei 32 turni e delle squadre eliminate
La seconda parte della Coppa del Mondo 2026 inizia questa domenica sera
17 giorni dopo l'inizio della Coppa del Mondo e 21 prima della finale, è iniziata la seconda parte della competizione FIFA e la lista originale di 48 squadre è stata ridotta a 32, il numero abituale nei Mondiali, con l'inizio delle fasi a eliminazione diretta. Questa volta sarà più lungo, con le partite degli ottavi di finale che si giocheranno tra oggi domenica 28 giugno, un giorno dopo la fine della fase a gironi. Non c'è tempo da perdere.
Dopo la maratona di partite degli ultimi giorni, sarà relativamente più tranquillo, con due incontri al giorno durante i 32 turni, che durano fino a venerdì 3 luglio (già sabato in ora europea).
Gli ottavi di finale si svolgeranno sabato 4 luglio e martedì 7 luglio; quarti di finale tra giovedì 9 luglio e domenica 12 luglio; le semifinali di martedì e mercoledì 14-15 luglio, poi le finali (inclusa la partita per il terzo posto) dal 18 al 19 luglio.
Elenco delle partite di ottaventi di finale della Coppa del Mondo:
Domenica, 28 giugno
- Sudafrica vs Canada - 21:00 CEST / 20:00 BST
Lunedì, 29 giugno
- Brasile vs Giappone - 19:00 CEST / 18:00 BST
- Germania vs Paraguay - 22:30 CEST / 21:30 BST
Martedì 30 giugno
- Paesi Bassi vs Marocco - 03:00 CEST / 02:00 BST
- Costa d'Avorio vs Norvegia - 19:00 CEST / 18:00 BST
- Francia vs Svezia - 23:00 CEST / 22:00 BST
Mercoledì, 1 luglio
- Messico vs Ecuador - 03:00 CEST / 02:00 BST
- Inghilterra vs RDC - 18:00 CEST / 17:00 BST
- Belgio vs Senegal - 22:00 CEST / 21:00 BST
Giovedì, 2 luglio
- Stati Uniti vs Bosnia ed Erzegovina - 02:00 CEST / 01:00 BST
- Spagna vs Austria - 21:00 CEST / 20:00 BST
Venerdì, 3 luglio
- Portogallo vs Croazia - 01:00 CEST / 00:00 BST
- Svizzera vs Algeria - 05:00 CEST / 04:00 BST
- Australia vs Egitto - 20:00 CEST / 19:00 BST
Sabato, 4 luglio
- Argentina vs Capo Verde - 00:00 CEST / 23:00 BST (3 luglio)
- Colombia vs Ghana - 03:30 CEST / 02:30 BST
Squadre eliminate dalla Coppa del Mondo dopo la fase a gironi:
- Qatar
- Corea del Sud
- Haiti
- Scozia
- Turchia
- Curaçao
- Tunisia
- Nuova Zelanda
- Iran
- Arabia Saudita
- Iraq
- Giordania
- Uzbekistan
- Panama
- Uruguay
- Repubblica Ceca