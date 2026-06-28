Coppa del Mondo 2026: elenco completo delle partite dei 32 turni e delle squadre eliminate

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17 giorni dopo l'inizio della Coppa del Mondo e 21 prima della finale, è iniziata la seconda parte della competizione FIFA e la lista originale di 48 squadre è stata ridotta a 32, il numero abituale nei Mondiali, con l'inizio delle fasi a eliminazione diretta. Questa volta sarà più lungo, con le partite degli ottavi di finale che si giocheranno tra oggi domenica 28 giugno, un giorno dopo la fine della fase a gironi. Non c'è tempo da perdere.

Dopo la maratona di partite degli ultimi giorni, sarà relativamente più tranquillo, con due incontri al giorno durante i 32 turni, che durano fino a venerdì 3 luglio (già sabato in ora europea).

Gli ottavi di finale si svolgeranno sabato 4 luglio e martedì 7 luglio; quarti di finale tra giovedì 9 luglio e domenica 12 luglio; le semifinali di martedì e mercoledì 14-15 luglio, poi le finali (inclusa la partita per il terzo posto) dal 18 al 19 luglio.

Elenco delle partite di ottaventi di finale della Coppa del Mondo:

Domenica, 28 giugno



Sudafrica vs Canada - 21:00 CEST / 20:00 BST



Lunedì, 29 giugno



Brasile vs Giappone - 19:00 CEST / 18:00 BST



Germania vs Paraguay - 22:30 CEST / 21:30 BST



Martedì 30 giugno



Paesi Bassi vs Marocco - 03:00 CEST / 02:00 BST



Costa d'Avorio vs Norvegia - 19:00 CEST / 18:00 BST



Francia vs Svezia - 23:00 CEST / 22:00 BST



Mercoledì, 1 luglio



Messico vs Ecuador - 03:00 CEST / 02:00 BST



Inghilterra vs RDC - 18:00 CEST / 17:00 BST



Belgio vs Senegal - 22:00 CEST / 21:00 BST



Giovedì, 2 luglio



Stati Uniti vs Bosnia ed Erzegovina - 02:00 CEST / 01:00 BST



Spagna vs Austria - 21:00 CEST / 20:00 BST



Venerdì, 3 luglio



Portogallo vs Croazia - 01:00 CEST / 00:00 BST



Svizzera vs Algeria - 05:00 CEST / 04:00 BST



Australia vs Egitto - 20:00 CEST / 19:00 BST



Sabato, 4 luglio



Argentina vs Capo Verde - 00:00 CEST / 23:00 BST (3 luglio)



Colombia vs Ghana - 03:30 CEST / 02:30 BST



Squadre eliminate dalla Coppa del Mondo dopo la fase a gironi:



Qatar



Corea del Sud



Haiti



Scozia



Turchia



Curaçao



Tunisia



Nuova Zelanda



Iran



Arabia Saudita



Iraq



Giordania



Uzbekistan



Panama



Uruguay



Repubblica Ceca

