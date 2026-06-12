Coppa del Mondo 2026 inizia con partite movimentate: prima partita d'apertura con 3 cartellini rossi, il Messico guida il Gruppo A

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La Coppa del Mondo 2026 è iniziata con due partite divertenti e ricche di eventi. Dopo una cerimonia di apertura con una prestazione di Shakira, la partita d'apertura tra Messico e Sudafrica all'iconico Azteca Stadium di Città del Messico, una replica rispetto all'apertura della Coppa del Mondo 2010 (vinta dalla Spagna) si concluse 2-0 per la squadra locale, segnando la prima volta dal 1930 e dalle sette edizioni precedenti che il Messico vinse la partita d'apertura del torneo.

Ha anche segnato un traguardo incredibile: la prima volta che una partita d'apertura ai Mondiali ha visto tre cartellini rossi, con il Sudafrica che è diventata anche la prima squadra dal 2006 a ricevere 2 cartellini rossi nella partita ai Mondiali.

I tifosi hanno adorato vedere come Julián Quiñones abbia dato il vantaggio al Messico e, all'inizio del secondo tempo, avevano superiorità numerica quando Yaya Sithole è stata espulsa. Raúl Jiménez ha aggiunto il secondo gol per ottenere una vittoria comoda e diventare leader del Gruppo A.

Quattro ore dopo, la Corea del Sud è rimontata per battere la Repubblica Ceca, con gol di Hwang In-beom e Oh Hyeon-gyuon, che si è conclusa 2-1 a Guadalajara, parte dello stesso girone di Messico e Sudafrica. Tuttavia, mentre la partita d'apertura ha riempito l'intero stadio oltre 80.000 spettatori, la seconda ha registrato un pubblico di 46.000 spettatori, con diversi posti vuoti che già davano una cattiva immagine al torneo, dopo la controversia sui biglietti gonfiati che hanno scartato tifosi e famiglie.

Successivamente, la Coppa del Mondo celebrerà la sua seconda cerimonia di apertura, questa sera alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST, con una partita tra Canada ed Bosnia ed Erzegovina. Poi, alle 15:00 CEST, alle 14:00 BST di sabato, gli Stati Uniti debutteranno contro il Paraguay.