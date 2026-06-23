Coppa del Mondo 2026: nuove squadre si sono qualificate ed eliminate durante il secondo turno della fase a gironi

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La seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo sta per concludersi, e nuove squadre si sono qualificate ed eliminate durante le partite di lunedì/martedì mattina mattina in ora europea. La giornata è iniziata con Messi che ha battuto il record di Klose come miglior marcatore unico nella storia dei Mondiali, con una vittoria per 2-0 contro l'Austria che ha quasi certamente qualificato l'Argentina come leader del gruppo.

Poco dopo, Mbappé ne ha aggiunti altri due per inseguire Messi e conquistare il record mondiale: Messi ha segnato 18 gol ai Mondiali, Mbappé ne ha già segnati 16. La Francia ha battuto l'Irak 3-0 in una partita interrotta all'intervallo a causa della pioggia intensa.

Successivamente, la Norvegia resistette al Senegal con una vittoria per 3-2, in cui Haaland segnò una doppietta, sfidando Messi e Mbappé per lo status di capocannoniere della competizione (già diventato il miglior marcatore norvegese della Coppa del Mondo dopo due partite). Sia Francia che Norvegia sono confermate qualificate, e la loro partita venerdì prossimo deciderà chi si qualifica come capo del gruppo...

Infine, l'Algeria ha superato la delusione per aver concesso la tripletta di Messi battendo la Giordania 2-1, con Luca Zidane anch'egli in porta. Nonostante il gol presto da subito, i Desert Foxes si sono ripresi con gol nel finale di Benbouali e Gouiri, il che significa che il Senegal ha battuto la Giordania 2-1 e la Giordania è stata eliminata dopo due partite.

Squadre qualificate per i 32 finali:



Messico (Gruppo A)



USA (Gruppo D)



Germania (Gruppo E)



Argentina (Gruppo J)



Francia (Gruppo I)



Norvegia (Gruppo I)



Squadre eliminate per i 32



Haiti (Gruppo C)



Tunisia (Gruppo F)



Turchia (Gruppo D)



Jordan (Gruppo J)

