Coppa del Mondo 2026: primo turno di 32 partite confermato, inclusi Brasile vs. Giappone, Paesi Bassi vs. Marocco, USA vs. Bosnia

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La fase a gironi dei Mondiali si è conclusa per più della metà dei gironi e molte partite di ottaventi di finale hanno iniziato a definirsi, mentre altre squadre hanno confermato la loro eliminazione... e altri aspettano con ansia se finiranno per diventare uno dei migliori terzi gruppi.

Durante le partite del giovedì sera, Svezia ed Ecuador si sono qualificate tra le migliori terze classificate, mentre altre sono state seconde come Australia, Costa d'Avorio, Giappone o Sudafrica.

Nel frattempo, Cechia e Curaçao si sono unite alla lista delle squadre eliminate che include Haiti, Tunisia, Turchia, Giordania, Panama e Qatar.

Il primo turno di 32 partite è stato definito, a partire da domenica 28 giugno:

Ottavi di finale della Coppa del Mondo

Domenica 28 giugno



Sudafrica vs Canada — 21:00 CEST / 20:00 BST



Lunedì 29 giugno



Brasile vs Giappone — 19:00 CEST / 18:00 BST



Germania vs TBD (Miglior 3°: Gruppi A/B/C/D/F) — 22:30 CEST / 21:30 BST



Martedì 30 giugno



Paesi Bassi vs Marocco — 03:00 CEST / 02:00 BST



Costa d'Avorio vs da definire (2° Gruppo I) — 19:00 CEST / 18:00 BST



Da definire (1° Gruppo I) vs da definire (Miglior 3°: Gruppi C/D/F/G/H) — 23:00 CEST / 22:00 BST



Mercoledì 1 luglio



Messico vs da definire (Miglior 3°: Gruppi C/E/F/H/I) — 03:00 CEST / 02:00 BST



Da definire (1° Gruppo L) vs da definire (Miglior 3°: Gruppi E/H/I/J/K) — 18:00 CEST / 17:00 BST



Da definire (1° Gruppo G) vs da definire (Miglior 3°: Gruppi A/E/H/I/J) — 22:00 CEST / 21:00 BST



Giovedì 2 luglio



Stati Uniti vs Bosnia ed Erzegovina — 02:00 CEST / 01:00 BST



Da definire (1° Gruppo H) vs da definire (2° Gruppo J) — 21:00 CEST / 20:00 BST



Venerdì 3 luglio



Da definire (2° Gruppo K) vs da definire (2° Gruppo L) — 01:00 CEST / 00:00 BST



Svizzera vs da definire (Miglior 3°: Gruppi E/F/G/I/J) — 05:00 CEST / 04:00 BST



Australia vs TBD (2° Gruppo G) — 20:00 CEST / 19:00 BST



Sabato 4 luglio



Argentina vs TBD (2° Gruppo H) — 00:00 CEST / 23:00 BST - di venerdì-



Da definire (1° Gruppo K) vs da definire (Miglior 3°: Gruppi D/E/I/J/L) — 03:30 CEST / 02:30 BST

