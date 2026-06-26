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Coppa del Mondo 2026: primo turno di 32 partite confermato, inclusi Brasile vs. Giappone, Paesi Bassi vs. Marocco, USA vs. Bosnia
La prima giornata dei 32 partite della Coppa del Mondo sta iniziando a essere definita da domenica in poi.
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La fase a gironi dei Mondiali si è conclusa per più della metà dei gironi e molte partite di ottaventi di finale hanno iniziato a definirsi, mentre altre squadre hanno confermato la loro eliminazione... e altri aspettano con ansia se finiranno per diventare uno dei migliori terzi gruppi.
Durante le partite del giovedì sera, Svezia ed Ecuador si sono qualificate tra le migliori terze classificate, mentre altre sono state seconde come Australia, Costa d'Avorio, Giappone o Sudafrica.
Nel frattempo, Cechia e Curaçao si sono unite alla lista delle squadre eliminate che include Haiti, Tunisia, Turchia, Giordania, Panama e Qatar.
Il primo turno di 32 partite è stato definito, a partire da domenica 28 giugno:
Ottavi di finale della Coppa del Mondo
Domenica 28 giugno
- Sudafrica vs Canada — 21:00 CEST / 20:00 BST
Lunedì 29 giugno
- Brasile vs Giappone — 19:00 CEST / 18:00 BST
- Germania vs TBD (Miglior 3°: Gruppi A/B/C/D/F) — 22:30 CEST / 21:30 BST
Martedì 30 giugno
- Paesi Bassi vs Marocco — 03:00 CEST / 02:00 BST
- Costa d'Avorio vs da definire (2° Gruppo I) — 19:00 CEST / 18:00 BST
- Da definire (1° Gruppo I) vs da definire (Miglior 3°: Gruppi C/D/F/G/H) — 23:00 CEST / 22:00 BST
Mercoledì 1 luglio
- Messico vs da definire (Miglior 3°: Gruppi C/E/F/H/I) — 03:00 CEST / 02:00 BST
- Da definire (1° Gruppo L) vs da definire (Miglior 3°: Gruppi E/H/I/J/K) — 18:00 CEST / 17:00 BST
- Da definire (1° Gruppo G) vs da definire (Miglior 3°: Gruppi A/E/H/I/J) — 22:00 CEST / 21:00 BST
Giovedì 2 luglio
- Stati Uniti vs Bosnia ed Erzegovina — 02:00 CEST / 01:00 BST
- Da definire (1° Gruppo H) vs da definire (2° Gruppo J) — 21:00 CEST / 20:00 BST
Venerdì 3 luglio
- Da definire (2° Gruppo K) vs da definire (2° Gruppo L) — 01:00 CEST / 00:00 BST
- Svizzera vs da definire (Miglior 3°: Gruppi E/F/G/I/J) — 05:00 CEST / 04:00 BST
- Australia vs TBD (2° Gruppo G) — 20:00 CEST / 19:00 BST
Sabato 4 luglio
- Argentina vs TBD (2° Gruppo H) — 00:00 CEST / 23:00 BST - di venerdì-
- Da definire (1° Gruppo K) vs da definire (Miglior 3°: Gruppi D/E/I/J/L) — 03:30 CEST / 02:30 BST