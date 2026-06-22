Coppa del Mondo 2026: Quante squadre classificate terze si qualificano e criteri di spareggio

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La Coppa del Mondo 2026, la più grande nella storia, prevedrà per la prima volta un turno di 32, il che significa che arrivare terzo nella fase a gironi non significa eliminazione. In effetti, la maggior parte delle squadre terze classificate si qualifica per i tempi di finale: otto delle 12 terze classificate si qualificheranno, classificate secondo criteri facili da seguire basati su punti, differenza reti e gol segnati.

Il sistema è piuttosto semplice: in ciascuno dei 12 gruppi, i vincitori di gruppo trarranno beneficio dal giocare contro squadre teoricamente più deboli, anche se non si tratta più semplicemente di "leader di gruppo contro secondi classificati".

Quattro dei vincitori di gruppo affronteranno i secondi classificati, mentre gli altri otto vincitori di gruppo affronteranno le terze classificate. I restanti quattro secondi classificati di gruppo giocano contro gli altri quattro secondi classificati.

Come viene stabilita la classifica delle squadre al terzo posto

Tradizionalmente, la FIFA utilizzava la differenza reti come principale criterio di spareggio per le squadre quando avevano lo stesso numero di punti. Questo sistema non è più prioritizzato per decidere i leader e i secondi classificati, utilizzando sistemi diretti basati su punti e gol segnati.

Ma per semplificare, la "mini-classifica" delle squadre terze classificate sarà fatta utilizzando i criteri più semplici:



Numero di punti vinti

Migliore differenza reti in tutte le partite a gironi

Maggior numero di gol segnati complessivamente in tutte le partite del girone



Questi sono i criteri principali per determinare l'ordine delle terze squadre. Tuttavia, se questi due criteri di spareggio (differenza reti e gol segnati) non sono sufficienti per entrare nella lista, la FIFA utilizza un sistema di fair-play, noto come team conduct score, relativo al numero di cartellini gialli e rossi ottenuti in tutte le partite a gironi, inclusi giocatori e arbitri.

Se non basta, la classifica FIFA più aggiornata verrà usata per decidere l'ordine.

Chi affronteranno le terze classificate nel terzo turno dei 32?



La terza classificata dei Gruppi C, E, F, H o I affronterà il vincitore del Gruppo A (Messico)



La squadra terza classificata dei Gruppi A, B, C, D o F affronterà il vincitore del Gruppo E



La terza classificata dei Gruppi C, D, F, G o H affronterà la vincitrice del Gruppo I



La terza classificata dei Gruppi B, E, F, I o J affronterà il vincitore del Gruppo D (Stati Uniti)



La squadra classificata terza dei Gruppi A, E, H, I o J affronterà il vincitore del Gruppo G



La squadra terza classificata dei Gruppi E, H, I, J o K affronterà il vincitore del Gruppo L



La squadra terza classificata dei Gruppi E, F, G, I o J affronterà la vincitrice del Gruppo B



La squadra classificata terza dei Gruppi D, E, I, J o L affronterà il vincitore del Gruppo K

