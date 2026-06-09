Coppa del Mondo 2026: Tutte le partite della fase a gironi in orario europeo (CEST, BST)
Ecco il calendario per tutte le 72 partite della fase a gironi tra l'11 e il 27 giugno della Coppa del Mondo 2026.
La Coppa del Mondo 2026 inizia finalmente questo giovedì 11 giugno, con la partita d'apertura tra Messico e Sudafrica, che si terrà alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST a Guadalajara, Messico. Tuttavia, alcune partite di questa Coppa del Mondo nordamericana si giocheranno nel cuore della notte in Europa.
Questo, insieme al fatto che si tratta della più grande Coppa del Mondo di sempre con 12 gironi da quattro squadre (ogni squadra gioca tre partite, quindi ci saranno sei partite per girone, 72 partite in totale durante la fase a gironi tra l'11 e il 27 giugno), rendono questa una competizione particolarmente difficile da seguire.
Qui trovi un elenco di tutte le partite della fase a gironi della Coppa del Mondo e degli orari in Central European Summer Time (CEST) e British Summer Time (BST):
Giornata 1
Giovedì 11 giugno
- Gruppo A: Messico vs Sudafrica (21:00 CEST, 20:00 BST), Città del Messico, Messico
Venerdì 12 giugno
- Gruppo A: Corea del Sud vs Repubblica Ceca (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Messico
- Gruppo B: Canada vs Bosnia ed Erzegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Toronto, Canada
Sabato 13 giugno
- Gruppo D: USA vs Paraguay (03:00 CEST, 02:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppo B: Qatar vs Svizzera (21:00 CEST, 20:00 BST), Santa Clara, USA
Domenica 14 giugno
- Gruppo C: Brasile vs Marocco (00:00 CEST, 23:00 BST - sabato), New Jersey, USA
- Gruppo C: Haiti vs Scozia (03:00 CEST, 03:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppo D: Australia vs Turchia (06:00 CEST, 05:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppo E: Germania vs Curaçao (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppo F: Paesi Bassi vs Giappone (22:00 CEST, 21:00 BST), Arlington, USA
Lunedì 15 giugno
- Gruppo E: Costa d'Avorio vs Ecuador (01:00 CEST, 00:00 BST), Philadelphia, USA
- Gruppo F: Svezia vs Tunisia (04:00 CEST, 03:00 BST), Guadalupe, Messico
- Gruppo H: Spagna vs Capo Verde (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppo G: Belgio vs Egitto (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Martedì 16 giugno
- Gruppo H: Arabia Saudita vs Uruguay (00:00 CEST, 23:00 BST - di lunedì-), Miami, USA
- Gruppo G: Iran vs Nuova Zelanda (03:00 CEST, 02:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppo I: Francia vs Senegal (21:00 CEST, 20:00 BST), New Jersey, USA
Mercoledì 17 giugno
- Gruppo I: Iraq vs Norvegia (00:00 CEST, 23:00 BST - di martedì-), Foxborough, USA
- Gruppo J: Argentina vs Algeria (03:00 CEST, 02:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppo J: Austria vs Giordania (06:00 CEST, 05:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppo K: Portogallo vs RDC Congo (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppo L: Inghilterra vs Croazia (22:00 CEST, 21:00 BST), Arlington, USA
Inizia la seconda giornata
Giovedì 18 giugno
- Gruppo L: Ghana vs Panama (01:00 CEST, 00:00 BST), Toronto, Canada
- Girone K: Uzbekistan vs Colombia (04:00 CEST, 03:00 BST), Città del Messico, Messico
- Gruppo A: Repubblica Ceca vs Sudafrica (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppo B: Svizzera vs Bosnia ed Erzegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Venerdì 19 giugno
- Gruppo B: Canada vs Qatar (00:00 CEST, 23:00 BST -di giovedì-), Vancouver, Canada
- Gruppo A: Messico vs Corea del Sud (03:00 CEST, 02:00 BST), Zapopan, Messico
- Gruppo D: USA vs Australia (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Sabato 20 giugno
- Gruppo C: Scozia vs Marocco (00:00 CEST, 23:00 BST - di venerdì -), Foxborough, USA
- Gruppo C: Brasile vs Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA
- Gruppo D: Turchia vs Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppo F: Paesi Bassi vs Svezia (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppo E: Germania vs Costa d'Avorio (22:00 CEST, 21:00 BST), Toronto, Canada
Domenica, 21 giugno
- Gruppo E: Ecuador vs Curaçao (02:00 CEST, 01:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppo F: Tunisia vs Giappone (06:00 CEST, 05:00 BST), Guadalupe, Messico
- Girone H: Spagna vs Arabia Saudita (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppo G: Belgio vs Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Lunedì, 22 giugno
- Gruppo H: Uruguay vs Capo Verde (00:00 CEST, 23:00 BST -di domenica-), Miami, USA
- Gruppo G: Nuova Zelanda vs Egitto (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppo J: Argentina vs Austria (19:00 CEST, 18:00 BST), Arlington, USA
- Gruppo I: Francia vs Iraq (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Martedì 23 giugno
- Gruppo I: Norvegia vs Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Canada
- Gruppo J: Giordania vs Algeria (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppo K: Portogallo vs Uzbekistan (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Girone L: Inghilterra vs Ghana (22:00 CEST, 21:00 BST), Foxborough, USA
Inizio della terza giornata
Mercoledì 24 giugno
- Girone L: Panama vs Croazia (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppo K: Colombia vs RDC (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Messico
- Gruppo B: Svizzera vs Canada (21:00 CEST, 20:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppo B: Bosnia ed Erzegovina vs Qatar (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Giovedì 25 giugno
- Gruppo C: Marocco vs Haiti (00:00 CEST, 23:00 BST - di mercoledì), Atlanta, USA
- Girone C: Scozia vs Brasile (00:00 CEST, 23:00 BST - di mercoledì-), Miami, USA
- Gruppo A: Sudafrica vs Corea del Sud (03:00 CEST, 02:00 BST), Guadalupe, Messico
- Gruppo A: Repubblica Ceca vs Messico (03:00 CEST, 02:00 BST), Città del Messico, Messico
- Gruppo E: Curaçao vs Costa d'Avorio (22:00 CEST, 21:00 BST), Philadelphia, USA
- Gruppo E: Ecuador vs Germania (22:00 CEST, 21:00 BST), New Jersey, USA
Venerdì 26 giugno
- Gruppo F: Tunisia vs Paesi Bassi (01:00 CEST, 00:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppo F: Giappone vs Svezia (01:00 CEST, 00:00 BST), Arlington, USA
- Gruppo D: Turchia vs USA (04:00 CEST, 03:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppo D: Paraguay vs Australia (04:00 CEST, 03:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppo I: Norvegia vs Francia (21:00 CEST, 20:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppo I: Senegal vs Iraq (21:00 CEST, 20:00 BST), Toronto, Canada
Sabato 27 giugno
- Gruppo H: Capo Verde vs Arabia Saudita (02:00 CEST, 01:00 BST), Houston, USA
- Gruppo H: Uruguay vs Spagna (02:00 CEST, 01:00 BST), Zapopan, Messico
- Gruppo G: Nuova Zelanda vs Belgio (05:00 CEST, 04:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppo G: Egitto vs Iran (05:00 CEST, 04:00 BST), Seattle, USA
- Gruppo L: Panama vs Inghilterra (23:00 CEST, 22:00 BST), New Jersey, USA
- Gruppo L: Croazia vs Ghana (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Domenica 28 giugno
- Gruppo K: Colombia vs Portogallo (01:30 CEST, 00:30 BST), Miami, USA
- Gruppo K: RDC vs Uzbekistan (01:30 CEST, 00:30 BST), Atlanta, USA
- Gruppo J: Algeria vs Austria (04:00 CEST, 03:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppo J: Giordania vs Argentina (04:00 CEST, 03:00 BST), Arlington, USA