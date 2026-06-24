Coppa del Mondo 2026: tutte le partite della terza giornata della fase a gironi (24-28 giugno, orari a CEST, BST)
Le partite finali degli ottavi si svolgono tra mercoledì e sabato/domenica.
La fase a gironi della Coppa del Mondo 2026 sta per chiudersi: oggi mercoledì 24 giugno inizia il terzo turno delle partite del girone, che durerà fino a domenica 28 giugno (tecnicamente sabato in tempo nordamericano, con le partite di ottaventi che iniziano immediatamente domenica).
Ora è interessante che entrambe le partite di ogni girone si giocheranno contemporaneamente, poiché i risultati di una partita probabilmente influenzeranno le altre squadre. Questo rende il gioco più difficile da seguire, ma più emozionante, anche se alcune partite inevitabilmente si svolgeranno in momenti scomodi in Europa.
Dopo le partite finali della fase a gironi, saranno eliminate 16 squadre: tutte quelle che finiscono al quarto posto e le quattro peggiori al terzo posto. I 32 finali inizieranno domenica 28 giugno alle 21:00 CEST, 20:00 BST, e si svolgeranno fino a sabato 4 luglio.
Fase a gironi della Coppa del Mondo 2026, terza giornata:
Mercoledì 24 giugno
- Gruppo B: Svizzera vs Canada (21:00 CEST, 20:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppo B: Bosnia ed Erzegovina vs Qatar (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Giovedì 25 giugno
- Gruppo C: Marocco vs Haiti (00:00 CEST, 23:00 BST - di mercoledì), Atlanta, USA
- Girone C: Scozia vs Brasile (00:00 CEST, 23:00 BST - di mercoledì-), Miami, USA
- Gruppo A: Sudafrica vs Corea del Sud (03:00 CEST, 02:00 BST), Guadalupe, Messico
- Gruppo A: Repubblica Ceca vs Messico (03:00 CEST, 02:00 BST), Città del Messico, Messico
- Gruppo E: Curaçao vs Costa d'Avorio (22:00 CEST, 21:00 BST), Philadelphia, USA
- Gruppo E: Ecuador vs Germania (22:00 CEST, 21:00 BST), New Jersey, USA
Venerdì 26 giugno
- Gruppo F: Tunisia vs Paesi Bassi (01:00 CEST, 00:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppo F: Giappone vs Svezia (01:00 CEST, 00:00 BST), Arlington, USA
- Gruppo D: Turchia vs USA (04:00 CEST, 03:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppo D: Paraguay vs Australia (04:00 CEST, 03:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppo I: Norvegia vs Francia (21:00 CEST, 20:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppo I: Senegal vs Iraq (21:00 CEST, 20:00 BST), Toronto, Canada
Sabato 27 giugno
- Gruppo H: Capo Verde vs Arabia Saudita (02:00 CEST, 01:00 BST), Houston, USA
- Gruppo H: Uruguay vs Spagna (02:00 CEST, 01:00 BST), Zapopan, Messico
- Gruppo G: Nuova Zelanda vs Belgio (05:00 CEST, 04:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppo G: Egitto vs Iran (05:00 CEST, 04:00 BST), Seattle, USA
- Gruppo L: Panama vs Inghilterra (23:00 CEST, 22:00 BST), New Jersey, USA
- Gruppo L: Croazia vs Ghana (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Domenica 28 giugno
- Gruppo K: Colombia vs Portogallo (01:30 CEST, 00:30 BST), Miami, USA
- Gruppo K: RDC vs Uzbekistan (01:30 CEST, 00:30 BST), Atlanta, USA
- Gruppo J: Algeria vs Austria (04:00 CEST, 03:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppo J: Giordania vs Argentina (04:00 CEST, 03:00 BST), Arlington, USA