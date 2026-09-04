Coppa del Mondo FIBA di basket femminile: calendario e come guardarla in diretta

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La Coppa del Mondo FIBA di Pallacanestro Femminile 2026 inizia oggi, venerdì 4 settembre, e durerà poco più di una settimana fino a domenica 13 settembre. Questa edizione si svolge a Berlino e Halle, in Germania, con gli Stati Uniti ancora come principali favoriti (hanno vinto le ultime quattro edizioni dal 2010, e in totale 11 volte dalla prima edizione del 1953; l'unico paese che si avvicina è... l'Unione Sovietica).

Ma per la prima volta, più nazioni avranno la possibilità di trovare la gloria nel torneo, dato che per la prima volta è stato ampliato da 12 a 16 squadre:

Gruppo A



Giappone



Spagna



Germania



Mali



Gruppo B



Ungheria



Corea del Sud



Nigeria



Francia



Gruppo C



Belgio



Australia



Porto Rico



Turchia



Gruppo D



USA



Repubblica Ceca



Italia



Cina



La fase a gironi è iniziata oggi venerdì, con le prime partite già in corso. FIBA trasmetterà la competizione su Courtside 1891, la loro piattaforma ufficiale di streaming live e dati, che ha chiuso il suo sito web autonomo nel 2026 ed è ora disponibile quasi in tutto il mondo su DAZN.

Tuttavia, la competizione sarà trasmessa anche su altri canali locali. In Spagna, alcune partite saranno trasmesse su Movistar+ e quelle con la nazionale spagnola saranno su RTVE.

Calendario della Coppa del Mondo FIBA Femminile di Basket 2026 per la fase di lega

Venerdì, 4 settembre



11:30 CEST / 10:30 BST — Giappone vs Mali (Gruppo A)



11:30 CEST / 10:30 BST — Australia vs Porto Rico (Gruppo C)



14:15 CEST / 13:15 BST — USA vs Cina (Gruppo D)



14:30 CEST / 13:30 BST — Corea del Sud vs Nigeria (Gruppo B)



17:30 CEST / 16:30 BST — Belgio vs Turchia (Gruppo C)



17:45 CEST / 16:45 BST — Spagna vs Germania (Gruppo A)



20:15 CEST / 19:15 BST — Repubblica Ceca vs Italia (Gruppo D)



21:00 CEST / 20:00 BST — Ungheria vs Francia (Gruppo B)



Sabato, 5 settembre



11:30 CEST / 10:30 BST — Mali vs Spagna (Gruppo A)



14:15 CEST / 13:15 BST — Nigeria vs Ungheria (Gruppo B)



16:00 CEST / 15:00 BST — Germania vs Giappone (Gruppo A)



20:45 CEST / 19:45 BST — Francia vs Corea del Sud (Gruppo B)



Domenica, 6 settembre



11:30 CEST / 10:30 BST — Turchia vs Australia (Gruppo C)



11:30 CEST / 10:30 BST — Cina vs Repubblica Ceca (Gruppo D)



17:45 CEST / 16:45 BST — Porto Rico vs Belgio (Gruppo C)



20:45 CEST / 19:45 BST — Italia vs USA (Gruppo D)



Lunedì, 7 settembre



11:30 CEST / 10:30 BST — Belgio vs Australia (Gruppo C)



11:30 CEST / 10:30 BST — Porto Rico vs Türkiye (Gruppo C)



14:30 CEST / 13:30 BS — Nigeria vs Francia (Gruppo B)



14:30 CEST / 13:30 BS — Ungheria vs Corea del Sud (Gruppo B)



17:50 CEST / 16:50 BST — Germania vs Mali (Gruppo A)



17:50 CEST / 16:50 BST — Giappone vs Spagna (Gruppo A)



20:45 CEST / 19:45 BST — USA vs Repubblica Ceca (Gruppo D)



20:45 CEST / 19:45 BST — Italia vs Cina (Gruppo D)

