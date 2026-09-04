Coppa del Mondo FIBA di basket femminile: calendario e come guardarla in diretta
La Coppa del Mondo di Basket Femminile si svolge a Berlino dal 4 al 13 settembre.
La Coppa del Mondo FIBA di Pallacanestro Femminile 2026 inizia oggi, venerdì 4 settembre, e durerà poco più di una settimana fino a domenica 13 settembre. Questa edizione si svolge a Berlino e Halle, in Germania, con gli Stati Uniti ancora come principali favoriti (hanno vinto le ultime quattro edizioni dal 2010, e in totale 11 volte dalla prima edizione del 1953; l'unico paese che si avvicina è... l'Unione Sovietica).
Ma per la prima volta, più nazioni avranno la possibilità di trovare la gloria nel torneo, dato che per la prima volta è stato ampliato da 12 a 16 squadre:
Gruppo A
- Giappone
- Spagna
- Germania
- Mali
Gruppo B
- Ungheria
- Corea del Sud
- Nigeria
- Francia
Gruppo C
- Belgio
- Australia
- Porto Rico
- Turchia
Gruppo D
- USA
- Repubblica Ceca
- Italia
- Cina
La fase a gironi è iniziata oggi venerdì, con le prime partite già in corso. FIBA trasmetterà la competizione su Courtside 1891, la loro piattaforma ufficiale di streaming live e dati, che ha chiuso il suo sito web autonomo nel 2026 ed è ora disponibile quasi in tutto il mondo su DAZN.
Tuttavia, la competizione sarà trasmessa anche su altri canali locali. In Spagna, alcune partite saranno trasmesse su Movistar+ e quelle con la nazionale spagnola saranno su RTVE.
Calendario della Coppa del Mondo FIBA Femminile di Basket 2026 per la fase di lega
Venerdì, 4 settembre
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Giappone vs Mali (Gruppo A)
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Australia vs Porto Rico (Gruppo C)
- 14:15 CEST / 13:15 BST — USA vs Cina (Gruppo D)
- 14:30 CEST / 13:30 BST — Corea del Sud vs Nigeria (Gruppo B)
- 17:30 CEST / 16:30 BST — Belgio vs Turchia (Gruppo C)
- 17:45 CEST / 16:45 BST — Spagna vs Germania (Gruppo A)
- 20:15 CEST / 19:15 BST — Repubblica Ceca vs Italia (Gruppo D)
- 21:00 CEST / 20:00 BST — Ungheria vs Francia (Gruppo B)
Sabato, 5 settembre
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Mali vs Spagna (Gruppo A)
- 14:15 CEST / 13:15 BST — Nigeria vs Ungheria (Gruppo B)
- 16:00 CEST / 15:00 BST — Germania vs Giappone (Gruppo A)
- 20:45 CEST / 19:45 BST — Francia vs Corea del Sud (Gruppo B)
Domenica, 6 settembre
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Turchia vs Australia (Gruppo C)
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Cina vs Repubblica Ceca (Gruppo D)
- 17:45 CEST / 16:45 BST — Porto Rico vs Belgio (Gruppo C)
- 20:45 CEST / 19:45 BST — Italia vs USA (Gruppo D)
Lunedì, 7 settembre
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Belgio vs Australia (Gruppo C)
- 11:30 CEST / 10:30 BST — Porto Rico vs Türkiye (Gruppo C)
- 14:30 CEST / 13:30 BS — Nigeria vs Francia (Gruppo B)
- 14:30 CEST / 13:30 BS — Ungheria vs Corea del Sud (Gruppo B)
- 17:50 CEST / 16:50 BST — Germania vs Mali (Gruppo A)
- 17:50 CEST / 16:50 BST — Giappone vs Spagna (Gruppo A)
- 20:45 CEST / 19:45 BST — USA vs Repubblica Ceca (Gruppo D)
- 20:45 CEST / 19:45 BST — Italia vs Cina (Gruppo D)