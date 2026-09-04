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Coppa del Mondo FIBA di basket femminile: calendario e come guardarla in diretta

La Coppa del Mondo di Basket Femminile si svolge a Berlino dal 4 al 13 settembre.

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La Coppa del Mondo FIBA di Pallacanestro Femminile 2026 inizia oggi, venerdì 4 settembre, e durerà poco più di una settimana fino a domenica 13 settembre. Questa edizione si svolge a Berlino e Halle, in Germania, con gli Stati Uniti ancora come principali favoriti (hanno vinto le ultime quattro edizioni dal 2010, e in totale 11 volte dalla prima edizione del 1953; l'unico paese che si avvicina è... l'Unione Sovietica).

Ma per la prima volta, più nazioni avranno la possibilità di trovare la gloria nel torneo, dato che per la prima volta è stato ampliato da 12 a 16 squadre:

Gruppo A


  • Giappone

  • Spagna

  • Germania

  • Mali

Gruppo B


  • Ungheria

  • Corea del Sud

  • Nigeria

  • Francia

Gruppo C


  • Belgio

  • Australia

  • Porto Rico

  • Turchia

Gruppo D


  • USA

  • Repubblica Ceca

  • Italia

  • Cina

La fase a gironi è iniziata oggi venerdì, con le prime partite già in corso. FIBA trasmetterà la competizione su Courtside 1891, la loro piattaforma ufficiale di streaming live e dati, che ha chiuso il suo sito web autonomo nel 2026 ed è ora disponibile quasi in tutto il mondo su DAZN.

Tuttavia, la competizione sarà trasmessa anche su altri canali locali. In Spagna, alcune partite saranno trasmesse su Movistar+ e quelle con la nazionale spagnola saranno su RTVE.

Calendario della Coppa del Mondo FIBA Femminile di Basket 2026 per la fase di lega

Venerdì, 4 settembre


  • 11:30 CEST / 10:30 BST — Giappone vs Mali (Gruppo A)

  • 11:30 CEST / 10:30 BST — Australia vs Porto Rico (Gruppo C)

  • 14:15 CEST / 13:15 BST — USA vs Cina (Gruppo D)

  • 14:30 CEST / 13:30 BST — Corea del Sud vs Nigeria (Gruppo B)

  • 17:30 CEST / 16:30 BST — Belgio vs Turchia (Gruppo C)

  • 17:45 CEST / 16:45 BST — Spagna vs Germania (Gruppo A)

  • 20:15 CEST / 19:15 BST — Repubblica Ceca vs Italia (Gruppo D)

  • 21:00 CEST / 20:00 BST — Ungheria vs Francia (Gruppo B)

Sabato, 5 settembre


  • 11:30 CEST / 10:30 BST — Mali vs Spagna (Gruppo A)

  • 14:15 CEST / 13:15 BST — Nigeria vs Ungheria (Gruppo B)

  • 16:00 CEST / 15:00 BST — Germania vs Giappone (Gruppo A)

  • 20:45 CEST / 19:45 BST — Francia vs Corea del Sud (Gruppo B)

Domenica, 6 settembre


  • 11:30 CEST / 10:30 BST — Turchia vs Australia (Gruppo C)

  • 11:30 CEST / 10:30 BST — Cina vs Repubblica Ceca (Gruppo D)

  • 17:45 CEST / 16:45 BST — Porto Rico vs Belgio (Gruppo C)

  • 20:45 CEST / 19:45 BST — Italia vs USA (Gruppo D)

Lunedì, 7 settembre


  • 11:30 CEST / 10:30 BST — Belgio vs Australia (Gruppo C)

  • 11:30 CEST / 10:30 BST — Porto Rico vs Türkiye (Gruppo C)

  • 14:30 CEST / 13:30 BS — Nigeria vs Francia (Gruppo B)

  • 14:30 CEST / 13:30 BS — Ungheria vs Corea del Sud (Gruppo B)

  • 17:50 CEST / 16:50 BST — Germania vs Mali (Gruppo A)

  • 17:50 CEST / 16:50 BST — Giappone vs Spagna (Gruppo A)

  • 20:45 CEST / 19:45 BST — USA vs Repubblica Ceca (Gruppo D)

  • 20:45 CEST / 19:45 BST — Italia vs Cina (Gruppo D)

Coppa del Mondo FIBA di basket femminile: calendario e come guardarla in diretta
EFKS / Shutterstock

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