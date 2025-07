Coppa del Mondo di eSport: solo quattro squadre rimangono nel Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2025

HQ

Vi abbiamo già parlato degli ultimi sviluppi dei tornei di League of Legends e Dota 2 di Esports World Cup, due eventi importanti che si concluderanno domani. Tuttavia, non saranno gli unici tornei a concludersi il 19 luglio, poiché anche il Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2025 si concluderà lo stesso giorno.

Sì, i fan degli eSport sono pronti per un mega sabato e, parlando della MLBB MWI, solo quattro squadre sono rimaste in vita in questo torneo e stanno puntando al trofeo. Ieri si sono svolti i quarti di finale e quelle partite hanno eliminato quattro squadre, in particolare Natus Vincere PH, ONIC Pertiwi, Twisted Minds Orchid e FUT Esports. Per quanto riguarda le quattro squadre rimaste in vita, le semifinali sono organizzate in questo modo:



Gaimin Gladiatori contro Regine del Terrore



Team Liquid contro Team Vitality



I vincitori avanzano alla finalissima e i perdenti accedono a una partita per il terzo posto.