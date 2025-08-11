Coppa del Mondo di eSport: Twisted Minds ha proclamato il vincitore di Call of Duty: Warzone

HQ

Durante il fine settimana, una delle tante finali che si sono svolte al Esports World Cup includeva l'evento Call of Duty: Warzone, in cui 14 squadre hanno gareggiato per sollevare il trofeo e assicurarsi $ 250.000 di premio in denaro.

Dopo una frenetica serie di partite, il vincitore finale, la squadra che si è imposta per la sua prestazione, è finito per essere Twisted Minds, che è riuscito a tenere a bada la carica Gentle Mates, Virtus.pro, 100 Thieves e Team Falcons, che sono finiti rispettivamente dal secondo al quinto.

Questo risultato ha visto la squadra incoronata campione e ha anche visto la squadra migliorare le sue prestazioni all'annoEsports World Cup scorso, dove si è classificata terza assoluta. Assicurandosi il trofeo, Twisted Minds ora se ne va anche con 1.000 Club Points, che saranno vitali nel Club Championship.