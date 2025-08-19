Coppa del Mondo di eSport: Weibo Gaming incoronato campione Teamfight Tactics

HQ

Lo scorso fine settimana è stato il penultimo fine settimana al Esports World Cup, e per celebrare quell'occasione c'era un elenco di finali che si sono svolte e ospitate. Uno di questi esempi è stato l'evento Teamfight Tactics che ha visto un campione incoronato tra le 16 squadre presenti.

A seguito di un caotico e impegnativo girone di playoff, la squadra che ne uscì vincitrice finì per essere la cinese Weibo Gaming, che eliminò sia EVOS che AEGIS sulla strada per la finalissima dove affrontarono Virtus.pro e alla fine vinsero la serie in modo 3-1.

Questo risultato ha visto Weibo Gaming sollevare il trofeo e anche tornare a casa con $ 150.000 di premio in denaro, oltre a 1.000 Club Points per l'organizzazione da utilizzare nel Club Championship, dove attualmente è all'ottavo posto.