Coppa del Mondo di Esports: AG. AL International incoronato Crossfire campioni

Lo scorso fine settimana è stato l'ultimo fine settimana di azione al Esports World Cup in Arabia Saudita. Ha presentato una serie di tornei conclusivi, un trio di eventi finali che sono serviti come modo per concludere i festeggiamenti di quest'anno. A tal fine, uno dei tornei è stato il grande evento Crossfire che ha visto un gruppo delle migliori squadre di tutto il mondo presenti sfidarsi per una fetta di un montepremi di $ 2 milioni.

Dal momento che l'evento è giunto al termine, sappiamo chi è stato incoronato vincitore e non è altro che AG.AL International. La squadra cinese è uscita vincitrice dopo aver sconfitto BaiSha Gaming nella finalissima, assicurandosi il trofeo e la vittoria per sé, oltre a un pratico premio in denaro di $ 750.000.

