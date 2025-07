Coppa del Mondo di Esports: AG. AL solleva Honor of Kings Trofeo della Coppa del Mondo

HQ

Durante il fine settimana, il Honor of Kings World Cup si è concluso al Esports World Cup in Arabia Saudita. Questo evento, che ha messo in palio 3 milioni di dollari per 18 squadre, si è concluso il 26 luglio quando si è verificato il gran finale e ha visto AG.AL e TT Global affrontarsi.

Questo si è rivelato un evento piuttosto combattuto, una partita che è andata avanti fino a quando AG.AL è uscito in testa e ha superato TT Global in modo 4-3. È stata anche una partita che ha visto AG.AL dover dimostrare la sua resilienza, poiché dopo aver vinto la prima mappa, ha proceduto a perdere tre mappe di fila, dando TT Global altre tre possibilità di vincere una mappa e assicurarsi il torneo. AG.AL non ha tremato e ha proceduto a vincere tre mappe di fila, assicurandosi l'evento e venendo incoronato Honor of Kings campioni del mondo.

Per questo risultato, AG.AL sta tornando a casa con ben $ 750.000 nel suo conto bancario, più 1.000 Club Points e il sorprendente trofeo che puoi vedere qui sotto.