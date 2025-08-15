Coppa del Mondo Esports: 16 giocatori rimangono nel torneo Tekken 8
Il gruppo sarà ridotto a otto giocatori rimanenti per il tabellone dei playoff di domani.
Il torneo Tekken 8 al Esports World Cup sta avanzando a un ritmo vertiginoso. Innumerevoli giocatori sono già stati eliminati e mandati a casa, e nei prossimi due giorni ne vedremo molti altri eliminati mentre un campione viene incoronato.
Al momento, ci sono 16 giocatori rimasti in lizza, tutti come parte della seconda fase del torneo. Questi 16 giocatori sono stati inseriti in un girone e in un tabellone, dove lotteranno per assicurarsi uno dei due posti nei playoff per girone. Oggi si terrà il primo turno di azione e domani questa fase si concluderà, il tutto direttamente prima che si svolgano i playoff della terza fase e si verifichino le ultime otto partite per incoronare un vincitore.
Come per i gruppi e le partite della seconda fase, sono organizzati come segue.
Gruppo A:
- EDGE contro chikurin
- eyemusician contro CBM
Gruppo B:
- JeonDDing contro PINYA
- Ginocchio contro Rangchu
Gruppo C:
- qudans contro Arslan Ash
- ULSAN contro kkokkoma
Gruppo D:
- LowHigh contro Mangja
- Mulgold contro ATIF
Con queste partite in arrivo, chi vedi come il favorito per alzare il trofeo Tekken 8 ?