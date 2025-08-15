Coppa del Mondo Esports: 16 giocatori rimangono nel torneo Tekken 8

HQ

Il torneo Tekken 8 al Esports World Cup sta avanzando a un ritmo vertiginoso. Innumerevoli giocatori sono già stati eliminati e mandati a casa, e nei prossimi due giorni ne vedremo molti altri eliminati mentre un campione viene incoronato.

Al momento, ci sono 16 giocatori rimasti in lizza, tutti come parte della seconda fase del torneo. Questi 16 giocatori sono stati inseriti in un girone e in un tabellone, dove lotteranno per assicurarsi uno dei due posti nei playoff per girone. Oggi si terrà il primo turno di azione e domani questa fase si concluderà, il tutto direttamente prima che si svolgano i playoff della terza fase e si verifichino le ultime otto partite per incoronare un vincitore.

Come per i gruppi e le partite della seconda fase, sono organizzati come segue.

Gruppo A:



EDGE contro chikurin



eyemusician contro CBM



Gruppo B:



JeonDDing contro PINYA



Ginocchio contro Rangchu



Gruppo C:



qudans contro Arslan Ash



ULSAN contro kkokkoma



Gruppo D:



LowHigh contro Mangja



Mulgold contro ATIF



Con queste partite in arrivo, chi vedi come il favorito per alzare il trofeo Tekken 8 ?