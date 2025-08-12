Coppa del Mondo Esports: confermati i concorrenti finali Tekken 8

HQ

Questa settimana, Tekken 8 sarà uno dei tanti titoli che definiranno il Esports World Cup, poiché l'evento principale si svolgerà e vedrà i 32 giocatori qualificati sistematicamente eliminati fino a quando non rimarrà solo un vincitore. Il torneo inizia domani, ma durerà fino a sabato, quando verrà incoronato un campione.

Durante lo scorso fine settimana, si è verificato il Last Chance Qualifier per l'evento Tekken 8, il che significa che ora conosciamo i quattro giocatori aggiuntivi che hanno timbrato il biglietto per l'evento principale. Questi individui sono:



Numan Ch



Qudan



Qasim Meer



kkokkoma



Per quanto riguarda gli altri 28 concorrenti, devono ancora essere inseriti nei rispettivi gruppi per la prima fase dell'azione, ma sappiamo che anche questi giocatori si sono qualificati per l'evento.