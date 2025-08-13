esports
Rocket League
Coppa del Mondo Esports: ecco i gironi per il torneo Rocket League
Prende il via domani e si concluderà già il 17 agosto.
HQ
E' quasi giunto il momento per l'evento Rocket League di partecipare al Esports World Cup, con questo torneo che prenderà il via domani, il 13 agosto, e durerà fino al 17 agosto, quando verrà deciso un vincitore.
Con questo in arrivo e con $ 1 milione in gioco, ti starai chiedendo come sono organizzati i vari gruppi. Puoi vedere queste informazioni qui sotto, oltre a come ogni squadra è testa di serie per la sua prima partita, con l'ulteriore avvertenza che solo due squadre avanzeranno da ogni girone e timbreranno un biglietto per il prossimo tabellone Playoffs.
Gruppo A:
- NRG contro FUT Esports
- Karmine Corp contro Virtus.pro
Gruppo B:
- Dignitas contro Wildcard
- Team Secret contro Gen.G Mobil1 Racing
Gruppo C:
- Team Falcons contro Geekay Esports
- Furia contro gli Ultimates
Gruppo D:
- Team Vitality contro Spacestation
- Menti contorte contro TSM
Chi pensi che vincerà questo evento?