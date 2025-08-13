Coppa del Mondo Esports: ecco i gironi per il torneo Rocket League

HQ

E' quasi giunto il momento per l'evento Rocket League di partecipare al Esports World Cup, con questo torneo che prenderà il via domani, il 13 agosto, e durerà fino al 17 agosto, quando verrà deciso un vincitore.

Con questo in arrivo e con $ 1 milione in gioco, ti starai chiedendo come sono organizzati i vari gruppi. Puoi vedere queste informazioni qui sotto, oltre a come ogni squadra è testa di serie per la sua prima partita, con l'ulteriore avvertenza che solo due squadre avanzeranno da ogni girone e timbreranno un biglietto per il prossimo tabellone Playoffs.

Gruppo A:



NRG contro FUT Esports



Karmine Corp contro Virtus.pro



Gruppo B:



Dignitas contro Wildcard



Team Secret contro Gen.G Mobil1 Racing



Gruppo C:



Team Falcons contro Geekay Esports



Furia contro gli Ultimates



Gruppo D:



Team Vitality contro Spacestation



Menti contorte contro TSM



Chi pensi che vincerà questo evento?