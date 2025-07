Coppa del Mondo Esports: il tabellone a eliminazione diretta League of Legends è già in corso

HQ

Il torneo League of Legends al Esports World Cup sta andando avanti alla velocità della luce. Anche se sembra che l'evento sia appena iniziato, già metà delle squadre partecipanti sono state eliminate, metà dei quarti di finale sono stati completati e metà delle squadre delle semifinali sono state bloccate.

A seguito degli eventi di ieri, sia Furia che CTBC Flying Oyster sono stati eliminati dopo aver perso le ultime partite della fase a gironi. In aggiunta a ciò, sia Bilibili Gaming che Hanwha Life Esports sono stati eliminati dopo aver perso i quarti di finale del girone a eliminazione diretta. Ciò significa che rimangono solo sei squadre e quattro di queste squadre torneranno a casa oggi.

Per cominciare, si svolgeranno gli ultimi due quarti di finale e vedranno Gen.G Esports e FlyQuest darsi battaglia (per un posto in semifinale contro G2 Esports ), prima che T1 e Movistar KOI si sfideranno (per assicurarsi una posizione in semifinale contro Anyone's Legend ). Una volta che due squadre vengono eliminate nei quarti, verranno giocate entrambe le semifinali e verranno eliminate altre due squadre, lasciando solo i finalisti di domani.

Guardando le squadre rimanenti, chi pensi sia il favorito per la vittoria?