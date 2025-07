Coppa del Mondo Esports: il tabellone dei playoff della Coppa del Mondo Honor of Kings è fissato

HQ

La scorsa settimana ha visto un sacco di Honor of Kings azione ospitata al Esports World Cup, poiché la fase a gironi e il tabellone Group Kings si sono svolti per il Honor of Kings World Cup. Ciò significava che delle 16 squadre presenti, otto sono già state eliminate, mentre le restanti otto sono state inserite nel tabellone dei playoff a eliminazione diretta, che prenderà il via domani e durerà fino al 26 luglio, quando verrà determinato un vincitore.

Con questo in mente, il tabellone dei playoff e le sue partite iniziali dei quarti di finale sono i seguenti:



TT Global contro Team Vitality



Nova Esports contro OG



Paws Gaming contro Twisted Minds



ARGENTUM. AL contro Alpha7 Esports



Le vincitrici delle prime due e delle ultime due partite avanzeranno alle semifinali, mentre le due vincitrici delle semifinali passeranno alla finale. Questa volta non c'è una fascia dei perdenti o qualcosa del genere, il che significa che è solo "win and in", con i perdenti che prendono un passaggio per l'aeroporto.