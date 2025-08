Coppa del Mondo Esports: il Team Falcons vince l'OWCS Midseason Championship

HQ

All'inizio di quest'anno, Team Falcons ha perso un trofeo quando è scivolato all'ultimo ostacolo ed è stato sconfitto da Crazy Raccoon nell'evento Overwatch Champions Series Champions Clash. Durante lo scorso fine settimana, non ha commesso lo stesso errore quando si è battuto con Al Qadsiah nel Midseason Championship al Esports World Cup.

Sì, Team Falcons ha sollevato un altro trofeo al festival di Riyadh, questa volta per i suoi sforzi in Overwatch 2. Dopo un finale dominante in cui ha superato Al Qadsiah in un convincente 4-0, Team Falcons ha portato a casa il trofeo, $ 400.000 di premio in denaro, e 1.000 Club Points per il Club Championship al festival, che Team Falcons attualmente guida con 3.500 punti.

Il prossimo appuntamento vedrà il team tornare in Asia per le parti finali della stagione, il tutto in vista dell'eventuale evento del campionato del mondo nel tardo autunno.