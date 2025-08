Coppa del Mondo Esports: il Team Liquid PH solleva Mobile Legends Trofeo della Coppa di metà stagione Bang Bang

HQ

Uno dei tanti, molti eventi di eSport che si sono svolti di recente includeva la conclusione dell'evento Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup al Esports World Cup. Questo torneo ha visto 23 squadre presenti e combattere per una fetta di un montepremi di $ 3 milioni, oltre a un trofeo con cui una squadra si è aggiudicata.

Dopo un girone dominante nei playoff e nelle finali, Team Liquid PH ha superato SRG.OG in finale per assicurarsi il trofeo e $ 1 milione di premio in denaro.

Il risultato imposta la squadra come quella da battere in vista del Mobile Legends Professional League PH Season 16, che prenderà il via tra due settimane, e vede anche Team Liquid continuare ad essere lo sfidante più vicino a Team Falcons nel Esports World Cup's Club Championship, con 3.200 punti totali, solo 300 dietro la squadra saudita a 3.500.