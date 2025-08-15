Coppa del Mondo Esports: le final four di Teamfight Tactics sono bloccate
Un vincitore sarà incoronato oggi.
La prima grande finale della settimana al Esports World Cup si svolgerà oggi, quando verrà incoronato un vincitore del Teamfight Tactics. Il tabellone dei playoff è già iniziato e già quattro squadre sono state eliminate, mentre le quattro squadre rimanenti avanzano alle semifinali e lottano per la gloria.
Detto questo, i risultati dei quarti di finale e le eliminazioni sono i seguenti:
- T1 ha eliminato Citadel Gaming in una partita per 2-0
- Virtus.pro eliminato i Wolves Esports in un set 2-0
- Weibo Gaming ha mandato a casa EVOS dopo una serie di 2-0
- AEGIS ha concluso il torneo Flash Wolves con un 2-0
Ciò significa che le semifinali sono organizzate in questo modo (essendo questo un formato a eliminazione, il che significa che il vincitore passa alla finale e il perdente si dirige all'aeroporto):
- T1 contro Virtus.pro
- Weibo Gaming contro AEGIS
Tutte e tre le partite finali si svolgeranno più tardi oggi, il che significa che tra poche ore sapremo chi ha sollevato il trofeo e chi se ne andrà con la maggior parte del montepremi di $ 500.000.