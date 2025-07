Coppa del Mondo Esports: le finali della Coppa del Mondo PUBG Mobile sono bloccate

HQ

Il Survival Stage per il PUBG Mobile World Cup al Esports World Cup è stato completato. Otto delle 24 squadre presenti sono state eliminate e rimandate a casa, e questo significa che le squadre della finalissima sono bloccate e pronte per un paio di giorni intensi in cui in seguito verrà deciso un vincitore.

Per coloro che si chiedono chi è stato eliminato, le otto squadre eliminate sono le seguenti:



Influenza Rabbia



R8 Esports



Visione del team



Gioco intenso



Alpha7 Esports



Team AxTMG



Kinotropio



Team Gamax



Per quanto riguarda chi è rimasto... Le 16 squadre rimanenti si affronteranno in una serie di partite che si svolgeranno tra l'1 e il 3 agosto, con ben 18 partite da giocare. Il vincitore sarà la squadra che si aggiudicherà il maggior numero di punti accumulati, con punti guadagnati per una serie di azioni di gioco, tra cui il piazzamento alla fine di ogni partita e le uccisioni totali. Le 16 squadre della Grand Finals sono le seguenti:



4Prospera negli eSport



Gioco alfa



Alter Ego Ares



DRX



eArena



Fire Flux Esports



Horaa eSport



IDA Esports



NS RedForce



POWR eSports



Regnum Carya



Squadra Falchi



Segreto di squadra



Gioco ThunderTalk



Giochi su Weibo



Yangon Galacticos



Chi pensi che ne uscirà vincitore?