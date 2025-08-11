Italiano
Seguici
Gamereactor
esports
EA Sports FC 25

Coppa del Mondo Esports: ManuBachoore del Team Liquid alza il trofeo dell'EA Sports FC Pro 25 World Championship

Il giocatore olandese è uscito vincitore dalla partita finale contro Brice del Team Vitality.

HQ

Lo scorso fine settimana, al Esports World Cup, il EA Sports FC Pro 25 World Championship si è concluso, con questo evento in cui 32 dei migliori EA FC giocatori erano presenti e cercavano di essere incoronati vincitori.

Dopo una frenetica serie di azioni, un giocatore è uscito vincitore, con Manuel "ManuBachoore" Bachoore di Team Liquid, che ha superato Brice "Brice" Masson di Team Vitality in finale per rivendicare il trofeo e $ 250.000 di premio in denaro.

Team Liquid se ne sono andati con 1.000 Club Points per gli sforzi del giocatore olandese, cosa che è stata supportata dal loro secondo concorrente olandese, Levi "Levi de Weerd" de Weerd, che è arrivato terzo e si è assicurato altri 500 Club Points. Questo è stato un grande evento per Team Liquid che ora guida il Club Championship con 4.200 punti, 500 in più rispetto al secondo classificato Team Falcons.

EA Sports FC 25

Testi correlati

0
EA Sports FC 25 Score

EA Sports FC 25

RECENSIONE. Scritto da Johan Vahlström

Per quello che sembra l'84° anno consecutivo, EA Sports è tornata con un altro capitolo della sua serie annuale di simulatori di calcio.



Caricamento del prossimo contenuto