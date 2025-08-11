Coppa del Mondo Esports: ManuBachoore del Team Liquid alza il trofeo dell'EA Sports FC Pro 25 World Championship

HQ

Lo scorso fine settimana, al Esports World Cup, il EA Sports FC Pro 25 World Championship si è concluso, con questo evento in cui 32 dei migliori EA FC giocatori erano presenti e cercavano di essere incoronati vincitori.

Dopo una frenetica serie di azioni, un giocatore è uscito vincitore, con Manuel "ManuBachoore" Bachoore di Team Liquid, che ha superato Brice "Brice" Masson di Team Vitality in finale per rivendicare il trofeo e $ 250.000 di premio in denaro.

Team Liquid se ne sono andati con 1.000 Club Points per gli sforzi del giocatore olandese, cosa che è stata supportata dal loro secondo concorrente olandese, Levi "Levi de Weerd" de Weerd, che è arrivato terzo e si è assicurato altri 500 Club Points. Questo è stato un grande evento per Team Liquid che ora guida il Club Championship con 4.200 punti, 500 in più rispetto al secondo classificato Team Falcons.