Coppa del Mondo Esports: quattro squadre sono confermate per il tabellone dei playoff del Campionato di metà stagione OWCS

Già, il tabellone dei playoff è quasi impostato per il Overwatch Champions Series Midseason Championship al Esports World Cup. L'evento, che è in corso e si concluderà questo fine settimana, ha già bloccato quattro delle sue otto squadre per i playoff, con le restanti quattro da decidere oggi.

Allo stato attuale, Crazy Raccoon, Al Qadsiah, T1 e Team Falcons hanno tutti timbrato i loro biglietti per i playoff dopo essere rimasti imbattuti nei rispettivi gironi finora. In effetti, è molto probabile che ogni squadra sia considerata la vincitrice del girone, poiché anche se perde la partita finale, la percentuale di vittorie e le vittorie sulla mappa sono così avanti che i loro avversari più vicini probabilmente non raggiungeranno.

Gli altri quattro posti saranno assegnati alle squadre che si classificheranno seconde in ciascuno dei quattro gironi, e questo sarà ancora in gran parte in palio. Nessuna squadra è stata ancora eliminata dalla fase a gironi, il che significa che dovremo solo rimanere sintonizzati sull'azione di oggi per vedere chi si aggiudicherà le posizioni finali dei playoff.