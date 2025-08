Coppa del Mondo Esports: quattro squadre sono state confermate per i playoff Rainbow Six: Siege X

HQ

L'evento Rainbow Six: Siege X al Esports World Cup sta procedendo a un ritmo vertiginoso. Nonostante l'inizio sia iniziato solo ieri, già quattro squadre sono state eliminate mentre altre quattro hanno già conquistato i loro posti nei playoff. Oggi ne vedranno altri quattro eliminati e altri quattro confermati per il tabellone dei playoff, che sarà bloccato. Ma chi si è già assicurato un posto e chi è salito su un aereo in partenza da Riyadh?

Le quattro squadre che avanzeranno ai playoff includono Shopify Rebellion, Virtus.pro, Team Secret e Ninjas in Pyjamas, ognuna delle quali ha vinto i rispettivi gironi.

Le quattro squadre eliminate, squadre che hanno perso le prime due partite del torneo, includono un roster molto sorprendente, poiché Team Falcons (composto dagli stessi giocatori del vincitore dell'EWC del 2024 Team BDS ) è stato eliminato. Sì, Team Falcons si unisce a Gen.G Esports, FearX e Enterprise Esports come le prime squadre a uscire dall'evento.

L'ultimo turno del girone si svolge oggi, tutto prima del tabellone dei playoff che va da giovedì a sabato (7-9 agosto), in cui alla fine verrà deciso un vincitore e verrà distribuito il montepremi di $ 2 milioni.