Coppa del Mondo Esports: sono fissate le semifinali Rainbow Six: Siege X

HQ

È il momento cruciale per il torneo Rainbow Six: Siege X al Esports World Cup, poiché i quarti di finale sono stati completati, il che significa che ora conosciamo le quattro squadre rimanenti che hanno preso a pugni i loro slot per le semifinali, più le altre quattro che sono state eliminate dall'evento.

A seguito dell'azione di ieri, Virtus.pro, Ninjas in Pyjamas, Shopify Rebellion e Weibo Gaming sono stati tutti eliminati, con Furia, G2 Esports, Spacestation e Team Secret in avanzamento.

Stando così le cose, le semifinali sono fissate come segue (tenendo presente che i vincitori accedono alla finalissima e i perdenti si presenteranno in una partita per il terzo posto):



Furia contro G2 Esports



Spacestation contro il Team Secret



Le semifinali si svolgono oggi, mentre la finalissima è prevista per domani.