Italiano
Seguici
Gamereactor
esports
Rainbow Six: Siege X

Coppa del Mondo Esports: sono fissate le semifinali Rainbow Six: Siege X

Quattro squadre rimangono nella competizione principale.

HQ

È il momento cruciale per il torneo Rainbow Six: Siege X al Esports World Cup, poiché i quarti di finale sono stati completati, il che significa che ora conosciamo le quattro squadre rimanenti che hanno preso a pugni i loro slot per le semifinali, più le altre quattro che sono state eliminate dall'evento.

A seguito dell'azione di ieri, Virtus.pro, Ninjas in Pyjamas, Shopify Rebellion e Weibo Gaming sono stati tutti eliminati, con Furia, G2 Esports, Spacestation e Team Secret in avanzamento.

Stando così le cose, le semifinali sono fissate come segue (tenendo presente che i vincitori accedono alla finalissima e i perdenti si presenteranno in una partita per il terzo posto):


  • Furia contro G2 Esports

  • Spacestation contro il Team Secret

Le semifinali si svolgono oggi, mentre la finalissima è prevista per domani.

Rainbow Six: Siege X

Testi correlati

0
Rainbow Six: Siege X Score

Rainbow Six: Siege X

RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

Lo sparatutto tattico di lunga data ha subito un'evoluzione che aggiunge una moderata quantità di elementi avvincenti.



Caricamento del prossimo contenuto