Coppa del Mondo per Club: tutte le finaliste degli ottavi di finale e quando sono previste le partite È qui che inizia il divertimento.

HQ Finalmente è la squadra: la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo per Club. Metà delle squadre sono state eliminate, ne rimangono solo 16, con le partite degli ottavi di finale che iniziano proprio questo fine settimana. Venerdì sarà un giorno di riposo, prima che l'azione torni sabato, fino a martedì (mercoledì nell'ora europea). Se non vuoi perderti l'azione, ecco tutte le partite del round di 16 da giocare: Orari per tutte le partite degli ottavi di finale della Coppa del Mondo per Club:

Palmeiras vs. Botafogo: sabato 28 giugno, 17:00 CEST, 18:00 CEST



Benfica-Chelsea: sabato 28 giugno, 21:00 CEST, 22:00 CEST



PSG-Inter Miami: domenica 29 giugno: 17:00 BST, 18:00 CEST



Flamengo-Bayern: domenica 29 giugno: 21:00 CEST, 22:00 CEST



Inter-Fluminense: lunedì 30 giugno: 20:00 CEST, 21:00 CEST



Manchester City vs. Al-Hilal: martedì 1 luglio: 2:00 BST, 3:00 CEST



Real Madrid-Juventus: martedì 1 luglio: 20:00 BST, 21:00 CEST



Borussia Dortmund-Monterrey: mercoledì 2 luglio: 2:00 CEST, 3:00 CEST

Come guardare le partite degli ottavi di finale della Coppa del Mondo per club: Ricorda che la competizione è gratuita su DAZN, in tutto il mondo. Sono il motivo per cui la FIFA sta regalando somme di denaro così oscene... La tua squadra preferita si è qualificata? Seguiranno i quarti di finale a partire da venerdì 4 giugno e la finale sarà domenica 13 luglio, fortunatamente alle 20:00 BST e 21:00 CEST. FIFA