Core Keeper annuncia la prossima grande espansione e l'uscita per Nintendo Switch 2 a gennaio

Pugstorm e Fireshine Games hanno annunciato che Core Keeper, il gioco sandbox underground di esplorazione e co-op in pixel art, ha raggiunto finora 4 milioni di copie vendute su Xbox, PC, Nintendo Switch e PlayStation. E presto continuerà a crescere in una nuova versione, dato che il gioco arriverà su Nintendo Switch 2 il 28 gennaio 2026.

Questa versione vanta notevoli miglioramenti prestazionali rispetto alla versione Switch e mira a mantenere 60 FPS, oltre a miglioramenti visivi in illuminazione, ombre, qualità dell'acqua ed effetti particellari. La cosa migliore è che ora si espande da quattro a otto giocatori contemporaneamente. Anche i giocatori di Switch 1 possono beneficiare di questa espansione accedendo a una sessione di gioco cooperativa creata sulla versione Nintendo Switch 2. La cosa migliore è che l'upgrade alla versione Switch 2 è gratuito se possiedi già la versione Switch 1.

Accanto a questa nuova piattaforma e ai dati di vendita, Core Keeper ha anche annunciato l'aggiornamento Void & Voltage per il 28 gennaio, che aggiunge un nuovo bioma chiamato Breaker's Reach, insieme a nuovi tipi di nemici e al colossale nuovo boss robot "S.A.H.A.A.B.A.R". Vengono aggiunte anche nuove armi come il lanciafiamme e la mitragliatrice. Sono stati inoltre aggiunti strumenti avanzati di automazione e gestione della base.

Puoi scoprire tutte le nuove funzionalità nel trailer qui sotto.