Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone accolgono il 2026 con campane e fuochi d'artificio

HQ

Alle 15:00 GMT / 16:00 CET, Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone hanno ufficialmente accolto il 2026, diventando gli ultimi paesi ad aderire alle celebrazioni globali del Capodanno.

In Giappone, preoccupazioni per la sicurezza hanno portato alla cancellazione del consueto evento di conto alla rovescia presso la vivace stazione di Shibuya a Tokyo, ma i residenti hanno trovato altri modi per celebrare l'occasione. Nel tempio Tokudai-ji, folle si radunavano per partecipare al tradizionale suono delle campane, accogliendo il nuovo anno con riflessione e speranza. Il Tempio Buddhista Zojoji ha anche attirato locali e visitatori desiderosi di celebrare l'inizio del 2026.

La Corea del Sud ha celebrato il nuovo anno con una cerimonia di suono delle campane e del conto alla rovescia presso lo storico Padiglione Bosingak, nel centro di Seoul, dove i festaioli si sono radunati nonostante il freddo. Nel frattempo, la Corea del Nord ha dato il benvenuto al 2026 con uno spettacolo pirotecnico in Piazza Kim Il Sung a Pyongyang, continuando una tradizione di lunga data nella capitale.

Ulteriori letture:

Anno nuovo LIVE: Segui il conto alla rovescia per il 2026 mentre si svolge in tutto il mondo.