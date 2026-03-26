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Corea del Nord e Bielorussia firmano un trattato di amicizia

Kim Jong Un e Alexander Lukashenko approfondiscono i legami in un contesto di allineamento con Putin.

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Il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko hanno firmato un nuovo trattato di amicizia volto a rafforzare la cooperazione tra i due paesi.

Lukashenko ha affermato che i rapporti stanno entrando in una "nuova fase", mentre Kim ha sottolineato l'opposizione condivisa alla pressione occidentale sulla Bielorussia. Entrambe le nazioni rimangono strette alleate di Vladimir Putin e hanno sostenuto la Russia nella guerra in Ucraina.

L'accordo arriva mentre Lukashenko bilancia le relazioni tra Mosca e Washington, a seguito dei recenti contatti con gli inviati di Donald Trump.

Kim ha ospitato il leader bielorusso con una cerimonia sontuosa, sottolineando l'importanza simbolica della visita nonostante i legami economici limitati.

Le figure dell'opposizione in Bielorussia hanno liquidato l'incontro come un "raduno di dittatori", affermando che non offre alcun beneficio ai cittadini comuni.

Corea del Nord e Bielorussia firmano un trattato di amicizia
Kim Jong Un e Lukashenko // Shutterstock

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