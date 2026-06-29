Corea del Sud e Giappone riaffermano il loro patto di denuclearizzazione della penisola coreana

HQ

Giappone e Corea del Sud hanno rinnovato il loro patto bilaterale di difesa e cooperazione per mantenere la stabilità nella regione Asia-Pacifico. I ministri della difesa di entrambi i paesi, Ahn Gyu-back (Corea del Sud) e Shinjiro Koizumi (Giappone), si sono incontrati domenica scorsa per discutere la questione della minaccia nucleare nordcoreana e dei legami militari con la Russia, concordando di collaborare allo sviluppo di progetti di intelligenza artificiale e sistemi senza pilota (droni) durante le esercitazioni annuali, secondo Reuters.

"Entrambi i ministri hanno concordato sulla necessità di continuare la cooperazione per mantenere la pace e la stabilità regionale in un contesto di sicurezza serio", ha dichiarato il Ministero della Difesa sudcoreano in un comunicato stampa.

Corea del Sud e Giappone si muovono nella stessa direzione da alcuni anni ormai, superando gradualmente le dispute e le differenze derivanti dal travagliato passato coloniale tra le due nazioni. Sono state inoltre discusse questioni come le relazioni con l'attuale amministrazione statunitense, principale alleato di difesa di entrambi i paesi.