Corea del Sud e Italia rafforzano la cooperazione nell'AI, nei chip e nei minerali critici

HQ

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung e il primo ministro italiano Giorgia Meloni hanno concordato lunedì di ampliare la collaborazione in settori tra cui intelligenza artificiale, semiconduttori, aerospaziale e minerali critici. L'annuncio è arrivato durante la visita di Stato di Meloni a Seoul, la prima in Corea del Sud in quasi due decenni.

I due leader hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione nei semiconduttori, con un focus sulle tecnologie dei chip legate all'IA. Si sono inoltre impegnati a rafforzare gli sforzi congiunti per sviluppare catene di approvvigionamento di minerali critici affidabili e resilienti, essenziali per le industrie high-tech.

Oltre alla tecnologia e ai minerali, Lee e Meloni hanno discusso progetti di ricerca congiunti, scambi culturali e turistici e hanno riaffermato il loro impegno per la denuclearizzazione della penisola coreana.

Meloni è in un più ampio tour asiatico, che include Giappone e Oman, e la sua visita ha sollevato le aspettative che il Presidente Lee possa ricambiare con una visita di Stato in Italia entro la fine dell'anno. L'Italia è il quarto partner commerciale più grande della Corea del Sud nell'Unione Europea.