Corentin Moutet fu multato di 40.000 dollari per aver pronunciato la "parola con la f" sette volte in diretta in TV

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Corentin Moutet è stato multato per la sua battuta sul cattivo gusto durante un'intervista ai Queen's Club Championships di Londra, quando ha detto "f*ck" sette volte in diretta TV della BBC. La prima volta è stata un caso... e le sei volte successive erano intenzionali, cercando di giocare con la reporter della BBC, Jenny Drummond, che si scusava continuamente con gli spettatori, rinunciando infine all'intervista.

Questo atteggiamento e le parolacce intenzionali gli sono costate molti soldi: la competizione ha deciso di multarlo con 40.000 dollari (30.325 sterline), che rappresentano quasi l'intero premio in denaro ottenuto per aver raggiunto il secondo turno del torneo a Londra, 32.800 sterline. È la punizione massima per comportamenti antisportivi, riporta la BBC.

Il giocatore francese, classificato 36º al mondo, farà appello. Moutet è noto per il suo atteggiamento provocatorio, che gli ha causato errori in passato, come nella Coppa Davis dell'anno scorso, quando ha sprecato un punto facendo una mossa (fallita) fredda, e alla fine ha perso la partita... e la Francia fu eliminata.

Moutet è stato sconfitto negli ottavi di finale del Queen's Club dalla spagnola Alejandro Davidovich Fokina.