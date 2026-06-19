Corentin Moutet fu multato di 40.000 dollari per aver pronunciato la "parola con la f" sette volte in diretta in TV
Corentin Moutet perde quasi tutto il premio in denaro del Queen's Club a causa di una multa per comportamento antisportivo.
Corentin Moutet è stato multato per la sua battuta sul cattivo gusto durante un'intervista ai Queen's Club Championships di Londra, quando ha detto "f*ck" sette volte in diretta TV della BBC. La prima volta è stata un caso... e le sei volte successive erano intenzionali, cercando di giocare con la reporter della BBC, Jenny Drummond, che si scusava continuamente con gli spettatori, rinunciando infine all'intervista.
Questo atteggiamento e le parolacce intenzionali gli sono costate molti soldi: la competizione ha deciso di multarlo con 40.000 dollari (30.325 sterline), che rappresentano quasi l'intero premio in denaro ottenuto per aver raggiunto il secondo turno del torneo a Londra, 32.800 sterline. È la punizione massima per comportamenti antisportivi, riporta la BBC.
Il giocatore francese, classificato 36º al mondo, farà appello. Moutet è noto per il suo atteggiamento provocatorio, che gli ha causato errori in passato, come nella Coppa Davis dell'anno scorso, quando ha sprecato un punto facendo una mossa (fallita) fredda, e alla fine ha perso la partita... e la Francia fu eliminata.
Moutet è stato sconfitto negli ottavi di finale del Queen's Club dalla spagnola Alejandro Davidovich Fokina.