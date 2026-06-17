Corentin Moutet rischia una multa economica dopo un atteggiamento infantile con il giornalista: "F*ck, f*ck, f*ck..."

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Corentin Moutet, tennista francese che ha recentemente raggiunto il suo miglior ranking in carriera, numero 30 al mondo, ad aprile, potrebbe aver avuto problemi per una battuta umoristica volgare fatta a Londra con un giornalista della BBC durante il Queen's Club Championship, dopo aver sconfitto Giovanni Mpetshi Perricard 6-7, 6-4, 7-6 martedì.

Moutet, ora 36° in classifica, è stato interrogato dal giornalista sul potente servizio dell'avversario usato in un match point, e ha parlato senza filtri. "Quando avevo il match point, ho pensato: 'È il secondo servizio, vai al centro e ridai la palla,' e lui mi ha colpito un ace a 228 km/h e ho pensato: 'Cazzo, dovrò servire."

Educatamente, la giornalista, Jenny Drummond, gli chiese "niente parole con la f, per favore", e Moutet rispose subito "f*ck, f*ck, f*ck", facendo ridere gli spettatori. Il giornalista ha risposto "no, no, no!, scusate a tutti per il linguaggio", e gli ha fatto un'altra domanda. Invece di rispondere, il ventisettene ha detto la parola con la f altre tre volte, costringendo Drummond ad abbandonare l'intervista.

Tornando in studio, la presentatrice della BBC Claire Balding si è scusa nuovamente per gli spettatori. "Corentin Moutet che è all'altezza della sua immagine da cattivo ragazzo. 'Il caos crea le muse' è quello che scrisse sullo schermo della telecamera lì. È un tatuaggio che ha anche lui. E sì, il caos è ciò che può creare."

Secondo RMC Sport, le azioni imbarazzanti di Moutet, che hanno suscitato risate tra il pubblico, potrebbero costargli una multa economica. ATP non ha ancora annunciato nulla, ma sarà una detrazione dalle £33.000, €38.000 vinte con la vittoria.

Moutet affronterà prossimamente il quarto testa di serie Alejandro Davidovich Fokina negli ottavi di finale giovedì.