Corentin Moutet si scusa per l'imbarazzante errore in Coppa Davis: "Voglio trasformare questo dolore in forza"

HQ

Corentin Moutet si è scusato dopo la sconfitta contro Raphael Collignon nella partita d'apertura della David Cup tra Francia e Belgio. Moutet, classificato 35º al mondo, vinse il set d'apertura contro Collignon, 86º al mondo. Tuttavia, nel secondo set, con il tabellone 5-6 a favore di Collignon e 15-15, Moutet ha sprecato un vincitore certificato cercando di impressionare il pubblico colpendo la palla tra le gambe.

Invece, la palla ha colpito il suo ginocchio, poi è rimbalzata e si è schiantata in rete, regalando al rivale un punto "gratis" che ha portato Collignon a vincere il set. Poi, il belga ha vinto il terzo set (la partita si è conclusa 2-6, 7-5, 7-5). Successivamente, Arthur Rinderknech perse contro Zizou Bergs e la Francia fu eliminata.

Anche se la Francia avrebbe potuto essere eliminata in ogni caso, l'imbarazzante errore di Moutet lo ha lasciato con il cuore spezzato, che si è scusato più volte in conferenza stampa e successivamente in un post su Instagram.

"L'ho fatto molte volte nella mia carriera, di solito la gente dice che sono un genio quando lo faccio, ma ora probabilmente mi chiameranno clown. È così che mi sento in questo momento", ha detto, citando "lo stress, la tensione e l'emozione della partita" come motivi per cui ha scelto quella mossa rischiosa. "Sembra stupido anche a me, non so cosa dire", ammise, ma si difese dicendo che "È molto facile criticare quando le cose vanno male, così come è facile dire che è una ripresa fantastica quando va bene.

"Per ora cercherò di non essere troppo severo con me stesso, ma sono consapevole di quello che è successo, devo anche cercare di essere onesto con me stesso. In futuro, cercherò di prendere decisioni molto migliori rispetto a oggi".

In seguito ha scritto su Instagram di sentire di aver "fallito la sua missione" dopo aver cercato di dare tutto in campo, e che a volte "gli istinti lo tradiscono". Ha detto scusa, ma ha anche ringraziato chi lo ha capito. "Voglio imparare, ora e sempre, voglio trasformare questo dolore in forza".