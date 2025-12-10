CorgiSpace è un'esperienza arcade di formato breve che è appena apparsa in ombra

La vetrina Day of the Devs non solo aveva una ricchezza di annunci indie da condividere con gli spettatori, ma anche qualche sorpresa più importante, come la rivelazione dello sviluppatore Adam Atomic.

Come parte dello show, il gioco CorgiSpace è stato rivelato e successivamente inserito in ombra su PC, così che i fan interessati possano procurarsi una copia proprio in questo momento.

Guardando a ciò che questo gioco offre ai giocatori, si tratta di una serie di oltre 12 giochi a 8 bit che si inseriscono in categorie arcade, avventura, puzzle, azione e altre, con ogni titolo progettato per essere breve e consumato rapidamente. Da qui il nome, dato che le esperienze a 8 bit hanno "gambe corte apposta."

Anche se dovrai giocare per vedere l'intera gamma di progetti a 8 bit disponibili, il trailer qui sotto e le informazioni condivise da Adam Atomic confermano che possiamo almeno guardare avanti a Kuiper Cargo, un gioco di puzzle basato sulla run, Cave of Cards, un mini rogue-like, Mole Mole, un puzzle sokoban con un tocco, Dino Sort, un gioco di logica e puzzle, e Rat Dreams, essendo un Soulslike visto dall'alto.

CorgiSpace è stato sviluppato usando PICO-8, e puoi giocarlo da ora.