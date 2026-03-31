Cori islamofobi nella partita amichevole Spagna vs. Egitto, terminata 0-0

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L'ultima amichevole della Spagna prima dei Mondiali fu 0-0 contro l'Egitto, giocata allo stadio RCDE del RCD Espanyol. Un risultato deludente che significa che la Francia supera la Spagna nella classifica FIFA, ma poco di più. La partita, però, è stata deplorevole a causa dei commenti islamofobi intostati dai tifosi a Barcellona, rivolti ai giocatori egiziani: "Chi non salta è musulmano."

All'inizio della partita, alcuni tifosi fischiarono all'inno egiziano. Poi, i soliti cori, e purtroppo anche quelli razzisti e anti-musulmani di alcuni, che furono risposti con fischi da altri tifosi, disgustati dall'atteggiamento razzista di alcuni. Attraverso gli altoparlanti, gli organizzatori della partita dovettero chiedere rispetto e condannare la violenza verbale.

Lamine Yamal, che è musulmano, è stato ovulato dai tifosi che in seguito urlavano il coro anti-musulmano. La partita, piuttosto noiosa, ha visto il debutto del portiere Joan García, che aveva lasciato l'Espanyol lo scorso anno per il FC Barcelona, cosa considerata un tradimento dai tifosi del club a Barcellona. Si sono sentiti alcuni fischi, poiché la maggior parte degli spettatori erano tifosi locali dell'Espanyol, ma non tanti quanto quando è tornato allo stadio con il Barça.