Corpo di uno studente universitario americano scomparso trovato morto a Kyoto

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Il corpo di un cittadino americano di 20 anni identificato come James Higginbotham è stato trovato morto in una zona montuosa vicino a Kyoto, in Giappone. Il giovane era scomparso dal 29 maggio, quando una discussione familiare lo ha portato a "prendere un po' d'aria fresca", secondo quanto riferito dalla madre, Nancy Higginbotham, sui social media. Poco dopo, il segnale del telefono cellulare di James è scomparso nella zona, e lui è rimasto disperso fino ad oggi, ha detto anche a Reuters.

James viaggiava con tutta la famiglia per festeggiare la diploma del fratello minore al liceo. Una prima ricerca che coinvolse più di cento persone, tra cui polizia, unità canine ed elicotteri, si rivelò infruttuosa, e fu durante una nuova ricerca, che ampliò l'area, che fu individuato. Per il momento, i dettagli riguardanti la causa della morte rimangono riservati.