Corsair Clipper Pro Mini 60

Quando analizziamo tastiere che risparmiano spazio, è sempre per determinare se lo spazio "risparmiato" dalla struttura più piccola del modello sia compensato da funzionalità aggiuntive o da una riorganizzazione intelligente del layout.

Fortunatamente, ci sono una ricchezza di concorrenti solidi basati su questi criteri, e tra questi troviamo il nuovo Clipper Pro Mini 60 di Corsair. Qui ottieni un layout al 60% che non sembra né compromesso né claustrofobico - tutt'altro, in effetti. Il design in sé è piuttosto divertente, dato che la tastiera ha effettivamente la certificazione IP57, sai, per tutti quei giorni di pioggia in cui ti muovi all'aperto con la tastiera. Scherzi a parte, è ovviamente pensato come garanzia contro l'usura, ed è bello sapere che può reggere un po' di cola nel momento di scelta.

Acusticamente, Corsair ha integrato un design a due strati di smorzamento acustico che assorbe efficacemente il rumore dei tasti. Non a tutti piace un effetto smorzante così forte, ma il suono è quieto e piacevole. Inoltre, questi keycap PBT doppio sono semplicemente deliziosi al tatto.

Sotto troviamo interruttori magnetici lineari MGX Hyperdrive Core Hall Effect, che utilizzano la tecnologia magnetica Hall Effect, e sono dotati di tutto ciò che ci si aspetterebbe in questa fascia di prezzo. Ci sono un punto di attuazione regolabile che varia da 0,2 millimetri a 3,8 millimetri, e sono valutati per 100 milioni di tasti. C'è anche Rapid Trigger per il reset istantaneo delle tasti e il supporto Multi Action per macro avanzate. Funziona tutto bene, anche se è già stato visto.

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La tecnologia di iper-elaborazione Axon di Corsair offre una frequenza di polling di 8.000 Hz, accompagnata da un completo passaggio di tasti con anti-ghosting e controllo SOCD FlashTap. È qualcosa che solo pochi apprezzeranno, ma l'idea è comunque che tu possa contare sulla tastiera - e sui tuoi input - completamente sincronizzati.

Tutto può essere facilmente regolato senza installazioni software ingombranti tramite il Corsair Web Hub, un po' accessibile all'uso. È un ecosistema multipiattaforma con compatibilità che copre PC, Mac, Xbox e PlayStation, e siamo in realtà piuttosto soddisfatti di questo Web Hub nel complesso.

Ma non è tutto una passeggiata. La qualità costruttiva stessa, che ho descritto in precedenza come di "dimensioni strane", è... Beh, proprio così. Sembra un po' plastico e manca di quella sensazione solida e sostanziale che altrimenti domina il mercato. C'è anche una buona flessibilità qui, che alcuni potrebbero preferire, ma che non trasmette esattamente una sensazione di qualità costruttiva all'utente. E poi c'è il fatto che la tastiera non è wireless, il che altrimenti sarebbe stato un vantaggio per una tastiera con "Pro" nel nome.

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Detto ciò, Corsair ha chiaramente riflettuto su tutto questo, e il Clipper Pro Mini 60 è un solido candidato per la tua prossima tastiera che fa risparmiare spazio, anche se ci saranno uno o due compromessi lungo il percorso.