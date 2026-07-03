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Corsair Clipper Pro Mini 60: Equipaggiamento professionale in design compatto

Ottimizza la tua scrivania in uno spazio ristretto: Ecco il Corsair Clipper Pro Mini 60.

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Ci sono molte ragioni per cui gli appassionati vogliono risparmiare spazio sulla loro scrivania, tra cui la pura prestazione. Ogni singolo millimetro sulla scrivania e ogni singolo millisecondo di ritardo determina la differenza tra vittoria e sconfitta. Fortunatamente, scegliere una tastiera compatta non significa più sacrificare la versatilità vitale o la tecnologia all'avanguardia. Con il lancio del Corsair Clipper Pro Mini 60, quel compromesso è stato completamente eliminato. Corsair ha creato una potenza con una configurazione professionale al 60%, che integra la tecnologia magnetica Hall Effect di nuova generazione in un telaio che fa risparmiare spazio. La tastiera è progettata esclusivamente per velocità, precisione incrollabile e assoluta libertà di movimento, e rimuove il volume fisico per sbloccare il pieno potenziale dell'utente.

Al centro di questa meraviglia strutturale si trovano i nuovi interruttori magnetici lineari MGX Hyperdrive Core Hall Effect. Questi interruttori sono progettati per offrire una personalizzazione senza pari e un punto di attuazione regolabile che va da 0,2 millimetri ultra-sensibili a 3,8 millimetri profondi, permettendo di regolare la sensibilità di ogni singolo tasto per adattarlo perfettamente alle tue preferenze personali. Gli switch sono valutati per 100 milioni di pressioni di tasti e la loro durabilità è eguagliata solo dalle loro capacità prestazionali. Con l'inclusione di Rapid Trigger per il reset istantaneo delle tasti e il supporto Multi-Action per l'esecuzione avanzata di macro, puoi eseguire comandi complessi in-game con assoluta facilità e una reattività fluida.

Corsair Clipper Pro Mini 60: Equipaggiamento professionale in design compatto

Quando il gioco richiede velocità pura, la tastiera Corsair Axon utilizza la tecnologia di iper-elaborazione per offrire una frequenza di iper-polling di 8000Hz sorprendente, inviando i tuoi input al PC a velocità fulminea. Questa prestazione estrema è supportata da un completo passaggio dei tasti con anti-ghosting e controllo FlashTap SOCD, garantendo che ogni singolo input venga registrato con precisione impeccabile, ottimizzando i movimenti rapidi e le tecniche di contro-strafe.

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Nonostante le dimensioni compatte, il Clipper Pro Mini 60 è progettato per resistere a un uso intenso. Vanta un impressionante rating IP57 per la resistenza ad acqua e polvere, garantendo che la tastiera rimanga resistente a fuoriuscite accidentali e altri rischi per una lunga durata. Acusticamente, Corsair ha integrato un design a due strati di attenuazione del suono che assorbe efficacemente il rumore della pressione dei tasti, lasciandoti un profilo sonoro pulito e soddisfacente durante battaglie intense. L'aspetto visivo è altrettanto intransigente, con un'illuminazione RGB vivace che può essere programmata per ogni singolo tasto, che brilla attraverso tasti PBT doppio scatto a colori e durevoli per configurazioni di illuminazione dinamica.

Corsair Clipper Pro Mini 60: Equipaggiamento professionale in design compatto

Tutto può essere facilmente regolato senza installazioni software ingombranti tramite il Corsair Web Hub, facile da usare. È un ecosistema multipiattaforma con compatibilità che spazia tra PC, Mac, Xbox e PlayStation, assicurando che la tua configurazione di controllo definitiva sia pronta a dominare, ovunque tu la colleghi.

Sei pronto a prendere il controllo della tua scrivania con fino al 60% di efficienza nello spazio, personalizzazione magnetica senza pari e tempi di risposta fulminei che restano resilienti con il sole o la pioggia? Il Corsair Clipper Pro Mini 60 è il tuo strumento definitivo per superare la concorrenza.

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