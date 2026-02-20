Corsair Galleon 100 SD

Un approccio interessante ma costoso è il modo migliore per descriverlo, perché quello che Corsair ha fatto non è stato solo creare il tastierino numerico in modo diverso, l'hanno trasformato in uno Stream Deck, o qualunque cosa tu voglia, perché tutto può essere programmato come preferisci. E dato che può mostrare le icone, puoi personalizzarla come preferisci.

Ma anche la tastiera vera e propria non manca. Vengono utilizzati 8000 Hz, piattaforma Axon, telaio in alluminio e sei strati di smorzamento acustico, e funziona, soprattutto perché il telaio stesso è immobile dai tasti e rappresenta una piattaforma molto solida. Ha persino una striscia di luci in stile cyberpunk che corre sopra la tastiera, che è sottile e discreta. I miei vecchi allesti, con rosso scuro o blu scuro sopra nero, sarebbero stati perfetti.

Come la maggior parte delle tastiere di fascia alta, viene fornita con un poggipalmo, e il fatto che sia magnetica e fatta di tessuto è un grande vantaggio perché sto iniziando a stancarmi di quelle dure fatte di gomma. Quello che ha, che ho visto raramente altrove, è un vero passthrough USB, che utilizza un cavo USB separato. Questo è davvero geniale se usi spesso chiavette USB o switch receiver sulle periferiche, e non ti interessa collegarle alla parte I/O della scheda madre per limitazioni fisiche, dato che quella porta dovrebbe essere collegata direttamente alla scheda madre.

Corsair ha visto miglioramenti costanti negli ultimi anni, e la Galleon 100 SD è un chiaro segno che Corsair può realizzare una tastiera di fascia alta, costruita come un prodotto di fascia alta e di fascia alta. È piuttosto elegante nonostante i molti elementi di design integrati grazie a, beh, funzionalità semplici.

Il tastierino numerico è stato sostituito da due manopole rotanti, personalmente preferisco tenerne una per il volume, mentre il grande display LCD limitato a 1280x720 si trova sotto le manopole ma su 12 tasti LCD. Sono, grazie al fatto che agiscono come piccoli schermi, realizzati con un materiale di gomma trasparente e non utilizzano interruttori meccanici, ma sono di tipo membrana, aggiungendo ancora più oscillazione. Questo permette in totale una personalizzazione estrema in base al programma usato - oppure puoi semplicemente farlo tornare su un tastierino numerico se necessario - anche se dal punto di vista della digitazione è inferiore. Ah, e lo schermo è davvero ben assemblato. La risoluzione è appena sufficiente per un'immagine non pixelata quando si guarda da distanza normale.

Ed è un Elgato Stream Deck completamente integrato. Facile da usare, drag 'n' drop fino in fondo, e risparmiare spazio contemporaneamente agli Stream Decks sono solitamente separati e occupano spazio. e mi piace avere le informazioni in tempo reale su CPU e GPU integrate nella tastiera. Tuttavia, allarga l'ingombro della tastiera, quindi i giocatori FPS più hardcore che usano tastiere inclinate al 65% a 45 gradi non apprezzeranno questo design. L'integrazione ti dà anche accesso al marketplace di Elgato. È un po' come un app store, dove paghi £10 per un tema a colori, e molte cose non sono compatibili. Detto ciò, tutti i widget di funzionalità sembrano essere gratuiti, inclusi Discord e il controllo Nvidia, ma molti sono solo un'interfaccia più avanzata che funzionalmente non differisce dalle chiavi multimediali generiche.

Gli interruttori sono il MLX Pulse di Corsair, dove a 80M sono sorprendentemente silenziosi e generalmente un piacere da usare quotidianamente. A questo prezzo, avrei potuto aspettarmi di avere interruttori magnetici e non meccanici, ma a questo livello è molto una questione di preferenze.

Anche se in generale preferisco il passaggio di Corsair a un software web, soprattutto perché il mio computer ha già troppi driver piccoli, trovo che con una tastiera, e questa in particolare, la panoramica tende a perdersi, e si preferisce un'interfaccia più intuitiva. È naturalmente difficile rendere un'interfaccia del genere semplice con tutte le opzioni, ma la maggior parte delle funzioni può essere coperta con i tasti multimediali esistenti. Ah, e serve un po' di rifinitura, come un semplice pulsante "torna a iniziare" dopo un aggiornamento firmware, dove devi usare la funzione browser, dato che l'app web non riesce a capire come tornare all'interfaccia principale...

Mi piace la personalizzazione e il fatto che si possa facilmente modificare. L'ho usato principalmente come tastierino numerico o come controller multimediale avanzato, con una terza configurazione per controllare molte macro perché è possibile anche questo. Mi sarebbe piaciuto se fosse modulare, con una posizione a sinistra o con l'opzione di essere indipendente visto che la tastiera è cablata comunque. E questo mi porta a un altro punto; Perché non è wireless? Dubito che la quantità di dati inviati tramite la parte Stream Deck sia così grande da renderlo impossibile, e a un prezzo di £310, non è una richiesta irragionevole.

In definitiva, ci sono alcune cose che si possono migliorare, come l'interfaccia del software del driver, e altre no, come la mancanza di connettività wireless, ma se sei un utente attivo di dispositivi simili a Stream Deck, questa tastiera ha perfettamente senso, oppure se preferisci tutte le opzioni che hai con un switchable, tastiera numerica programmabile e due manopole rotative.