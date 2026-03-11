Corsair Sabre v2 Pro Wireless Magnesium Alloy

Negli ultimi anni Corsair ha migliorato molto il suo gioco con mouse e tastiera. L'ultimo esempio è la nuova linea Sabre, che è leggermente diversa da quelle precedenti. Super leggero da 56g, grazie alla sua struttura cava e realizzato con un guscio costruito in magnesio (anche se puoi trovare una versione in carbonio, se la sensazione del materiale non ti piace). Oltre a offrire supporto wireless, c'è persino nastro opzionale e pattini sostitutivi per il mouse, cosa che indica chiaramente un prodotto esports più pro o semi-professionale, e tutti con una frequenza di sondaggio a 8000 Hz e un sensore Corsair Marksman S 33K DPI.

Per quanto riguarda i prezzi, siamo in territorio "costoso ma non ridicolo" con un prezzo di €135. Tieni presente che è leggermente più piccolo della maggior parte dei mouse, e il mouse di prova che ci hanno offerto era bianco ma non lucido e lucido, dato che aveva una bella finitura opaca e metallica. È comunque costoso, davvero costoso considerando che offre meno di 60 grammi di plastica, e vale la pena notare che per chi ama gestire tutto in un foglio di calcolo, le specifiche del sensore saranno un po' peggiori rispetto ad alcuni concorrenti. Per quanto ami quantificare le cose, la cosa principale e unica che conta davvero per i mouse di fascia alta è la capacità di tracciamento. I giocatori professionisti e semi-professionisti possono pensare in modo diverso su IPS e accelerazione, ma io azzardo a dire che per il giocatore medio conta poco, anche se i giocatori comuni probabilmente non spenderanno una grossa fetta del loro budget mensile per comprare un mouse.

Di solito odio i topi ultraleggeri, e non è un piccolo disgusto ma un vero odio. Tuttavia, questa lega di magnesio è molto superiore a tenerla, non sembra fragile o fragile come la maggior parte delle altre, e francamente era ora. Questo ha una qualità costruttiva che in realtà mi piace, e anche se alcuni potrebbero non gradire il design e la struttura a nido d'ape, sostenendo che polvere e polvere si infiltreranno e distruggerebbero il mouse, ho recensito hardware per molto tempo e non è mai stato un problema. E se non ti va la stessa cosa, puoi prendere la versione in fibra di carbonio completamente chiusa, ma devo precisare che il lato non è di magnesio ma di plastica e questa differenza di materiale mi sembra un po' strana.

I pulsanti vanno bene, sia quelli principali che quelli laterali, tuttavia non c'è alcuna descrizione o specifica sul sito di Corsair e non sembrano nemmeno quelli basati su botti. A questo prezzo, mi aspetto switch premium almeno per quelli principali. Usa gli interruttori meccanici di Corsair e hanno un clic pulito e nitido che è rapido al reset, proprio come dovrebbe essere. Tuttavia, uno dei pulsanti laterali si sente leggermente diverso dall'altro, probabilmente apposta.

Corsair ha anche spostato l'interruttore DPI sotto il mouse e mi piace questa idea perché raramente cambio DPI e spesso attivo il pulsante DPI per sbaglio nella maggior parte dei prodotti. Se sei il tipo di giocatore che cambia il DPI più volte per partita, non ti piacerà.

Frequenza di polling a 8000 Hz e un sensore estremamente preciso, combinati con il tappetino Corsair MMPro Control Large per il mouse, ti permettono comunque di avere il controllo e non di avere la sensazione che il mouse ti stia scappando da mano. Potrebbero esserci giocatori professionisti hardcore che sentono la differenza con e senza cavo cablado, ma io no. Usarlo in wireless influisce molto sulla durata della batteria e, mentre 1000 Hz ti dà 120 ore, 8000 Hz è più vicino a 25 ore, cosa che so dato che l'ho fatto girare a 8000 Hz fino in fondo (sì, puoi avere una via di mezzo con un tasso di polling più lento, ma se hai pagato per 8000 Hz dovresti usare tutti gli 8000). Detto questo, per usi non gaming, 4000 Hz, anche 1000 Hz, vanno più che bene.

Il driver è il Web Hub di Corsair. Forse non è la GUI più bella, ma è funzionale. Anche se è una soluzione, richiede comunque una connessione internet e senza dubbio un programma driver installato sul computer sarebbe stato più semplice, ma non mi piacciono nemmeno i driver che occupano tanto spazio su disco rigido quanto un gioco AAA. Quindi, in breve, sono piuttosto combattuto perché i driver sono qualcosa su cui raramente passo tempo a parte la configurazione iniziale, anche se sono più utili di una semplice interfaccia web che trasferisce le impostazioni al mouse, che poi le memorizza localmente.

Quindi, un mouse leggero con pulsanti decenti e una qualità costruttiva molto migliore della maggior parte degli altri, oltre a un tracciamento estremamente valido. Se puoi accettare il prezzo e la misura leggermente più piccola, questo dovrebbe essere considerato per il tuo prossimo acquisto.