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Negli ultimi anni, Corsair si è davvero affermata nell'offrire funzionalità estese a un prezzo competitivo, e le due tastiere più recenti progettate per portare avanti questa tradizione si chiamano Vanguard 96. Esistono versioni cablate e wireless, e stiamo valutando la prima qui.

In termini pratici, presenta un layout del 96%, il che significa che si ottiene una sorta di design TKL, ma con il tastierino numerico e il resto delle funzionalità di un layout completo preservati. È un bel compromesso, ad essere del tutto onesto. La piastra superiore è fatta di alluminio spazzolato "aerogrado", i tasti stessi sono PBT a doppio colpo, e la piccola rotella a clic è in metallo, e tutto è assolutamente splendido, senza dubbio. Anche il suono è attenuato dalla cosiddetta "schiuma a quattro strati", quindi ha quel suono ovattato, ma ancora tattile, che tanti appassionati amano.

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Tecnicamente, sotto abbiamo gli interruttori MLX Plasma di Corsair che sono lineari, richiedono una forza di attuazione di 45 grammi e sono regolabili da 0,1 a 4,0 millimetri. Utilizzano la tecnologia Rapid Trigger di Corsair per ripristinare istantaneamente il punto di attuazione. Unisci a questo un tasso di polling fino a 8000Hz tramite Corsair AXON, e hai un'esperienza in cui la velocità in tutte le sue forme diventa il nome del gioco. Sono, ovviamente, hot-swappable, quindi possono essere sostituiti con interruttori a 3 o 5 pin in seguito.

E non è tutto, perché hai un elegante LCD IPS da 1,9 pollici per statistiche, informazioni di sistema, feedback sulla manopola o integrazione completa con Elgato Virtual Stream Deck, oltre a un poggipolso magnetico. Quindi, ottieni davvero molto per i tuoi soldi.

Eppure, non proprio, perché se c'è una cosa che si può dire sul Corsair Vanguard 96, è che è costoso. Al momento della stesura, è disponibile per circa £160, che nel 2026 è piuttosto alto da pagare per una tastiera cablata. Il Q5 Max di Keychron è visibilmente più economico e utilizza praticamente nessuna plastica; l'Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless costa lo stesso—ma è anche wireless—e poi ci sono diversi marchi più piccoli che offrono molto di più a meno.

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Detto ciò, è difficile trovare un tasso di polling a 8000Hz per un prezzo simile, se non mai, e quando viene utilizzato il software iCUE di Corsair, sempre più avanzato (e instabile), può diventare un ecosistema con abbastanza "ganci" da far tornare i clienti. I sei tasti macro dedicati, il già citato "dial", la funzionalità Elgato, Corsair ha avuto un enorme successo nel creare un'integrazione fluida e semplice di vari servizi in questa suite software; Devi riconoscerglielo.

Se vuoi il mio parere, una tastiera a questo prezzo dovrebbe offrire un'opzione wireless, e anche se si usa alluminio, qua e là si percepisce una sensazione di plastica un po' fastidiosa. Detto ciò, il Vanguard 96 è un altro buon esempio di come Corsair, in generale, abbia una buona comprensione di ciò che i clienti vogliono e lo fornisca costantemente. In questo caso, probabilmente dovrai essere molto appassionato dell'idea degli 8000Hz per giustificare un acquisto, ma se è così, probabilmente hai già trovato la tua prossima tastiera.