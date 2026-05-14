Corsair Vanguard 96
Questa volta non hanno ancora centrato il prezzo, ma resta comunque una tastiera decente.
Negli ultimi anni, Corsair si è davvero affermata nell'offrire funzionalità estese a un prezzo competitivo, e le due tastiere più recenti progettate per portare avanti questa tradizione si chiamano Vanguard 96. Esistono versioni cablate e wireless, e stiamo valutando la prima qui.
In termini pratici, presenta un layout del 96%, il che significa che si ottiene una sorta di design TKL, ma con il tastierino numerico e il resto delle funzionalità di un layout completo preservati. È un bel compromesso, ad essere del tutto onesto. La piastra superiore è fatta di alluminio spazzolato "aerogrado", i tasti stessi sono PBT a doppio colpo, e la piccola rotella a clic è in metallo, e tutto è assolutamente splendido, senza dubbio. Anche il suono è attenuato dalla cosiddetta "schiuma a quattro strati", quindi ha quel suono ovattato, ma ancora tattile, che tanti appassionati amano.
Tecnicamente, sotto abbiamo gli interruttori MLX Plasma di Corsair che sono lineari, richiedono una forza di attuazione di 45 grammi e sono regolabili da 0,1 a 4,0 millimetri. Utilizzano la tecnologia Rapid Trigger di Corsair per ripristinare istantaneamente il punto di attuazione. Unisci a questo un tasso di polling fino a 8000Hz tramite Corsair AXON, e hai un'esperienza in cui la velocità in tutte le sue forme diventa il nome del gioco. Sono, ovviamente, hot-swappable, quindi possono essere sostituiti con interruttori a 3 o 5 pin in seguito.
E non è tutto, perché hai un elegante LCD IPS da 1,9 pollici per statistiche, informazioni di sistema, feedback sulla manopola o integrazione completa con Elgato Virtual Stream Deck, oltre a un poggipolso magnetico. Quindi, ottieni davvero molto per i tuoi soldi.
Eppure, non proprio, perché se c'è una cosa che si può dire sul Corsair Vanguard 96, è che è costoso. Al momento della stesura, è disponibile per circa £160, che nel 2026 è piuttosto alto da pagare per una tastiera cablata. Il Q5 Max di Keychron è visibilmente più economico e utilizza praticamente nessuna plastica; l'Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless costa lo stesso—ma è anche wireless—e poi ci sono diversi marchi più piccoli che offrono molto di più a meno.
Detto ciò, è difficile trovare un tasso di polling a 8000Hz per un prezzo simile, se non mai, e quando viene utilizzato il software iCUE di Corsair, sempre più avanzato (e instabile), può diventare un ecosistema con abbastanza "ganci" da far tornare i clienti. I sei tasti macro dedicati, il già citato "dial", la funzionalità Elgato, Corsair ha avuto un enorme successo nel creare un'integrazione fluida e semplice di vari servizi in questa suite software; Devi riconoscerglielo.
Se vuoi il mio parere, una tastiera a questo prezzo dovrebbe offrire un'opzione wireless, e anche se si usa alluminio, qua e là si percepisce una sensazione di plastica un po' fastidiosa. Detto ciò, il Vanguard 96 è un altro buon esempio di come Corsair, in generale, abbia una buona comprensione di ciò che i clienti vogliono e lo fornisca costantemente. In questo caso, probabilmente dovrai essere molto appassionato dell'idea degli 8000Hz per giustificare un acquisto, ma se è così, probabilmente hai già trovato la tua prossima tastiera.