Corsair Void V2 Wireless

L'ecosistema wireless di Corsair funziona abbastanza brillantemente, e per qualche motivo la serie Void doveva essere aggiornata con un nuovo membro, il Void V2 Wireless. Ma darò loro che il design dell'usabilità è ottimo, con un sistema di resistenza a molla negli interruttori del volume, un pulsante di accensione e un selettore di modalità, e nient'altro che occupa spazio oltre a una porta di ricarica. Grazie per questo. C'è il supporto per PC, PlayStation, Switch e quasi tutto il resto.

Il pulsante "passa dalle onde radio al Bluetooth" dell'auricolare è di gran lunga la migliore implementazione della doppia connettività che ho provato e non potrebbe essere molto più semplice. Questo particolare modo di farlo dovrebbe essere lo standard di mercato.

Sono stati utilizzati tessuti in microfibra e memory foam e nel complesso si adattano bene, anche nel tempo. Il comfort a lungo termine è una caratteristica sottovalutata delle cuffie e il surriscaldamento dell'orecchio in particolare può essere descritto solo come progenie del diavolo. Il peso è relativamente alto a poco più di 300 grammi, ma non sembra affatto pesante. D'altra parte, sembra un po' economico in quanto parte della costruzione è realizzata in plastica, ma questo non è qualcosa che si nota nell'uso quotidiano.

Le unità sono da 50 mm e sono realizzate in... bene... Sì. Non si ottengono molte informazioni, proprio come con tutti gli altri produttori. Tuttavia, mi sembra di aver letto da qualche parte che i magneti al neodimio sono stati utilizzati per il sistema motore, ma non sono stato in grado di trovarlo da Corsair. I cuscinetti auricolari sono fatti per essere sostituiti se qualcosa va storto. D'altra parte, il microfono è certificato per la piattaforma di trasmissione di Nvidia, che migliora il suono e l'immagine attraverso l'intelligenza artificiale. Non mi ero reso conto che questo fosse necessario per farlo funzionare, e non credo che nemmeno Nvidia lo richieda. La qualità del microfono è OK per la fascia di prezzo, ma niente che impressionerà nessuno. C'è un suono un po' metallico, ma la qualità delle chiamate è buona.

La durata della batteria a 2,4 GHz non è troppo male ed è valutata a 70 ore, ma ne ho ottenute 68. Quanto forte alzi il volume e quanto suoni fa una grande differenza. Può essere ricaricato rapidamente in 15 minuti, che dovrebbero essere sufficienti per sei ore. C'è l'RGB, ma è fatto con relativo gusto. Tuttavia, si può vedere che non sono stati utilizzati i diodi più costosi del mondo. Alcuni potrebbero sentire la mancanza di una connessione cablata, ma in tal caso non dovresti acquistare un prodotto che in realtà ha "wireless" nel titolo. Personalmente, la mia unica lamentela è che, come sempre, se si vogliono evitare tre diverse chiavette nel computer contemporaneamente, è necessario impegnarsi nell'ecosistema di un determinato marchio, anche se probabilmente è solo questione di tempo prima che la regolamentazione dell'UE imponga a tutte le aziende di utilizzare lo stesso standard, anche se ciò impedisce alla tecnologia proprietaria di ridurre al minimo la latenza. Quindi anche uno standard comune non sarebbe necessariamente buono.

Il prezzo è di circa £ 100, ma in cambio supporta pienamente Dolby Atmos Spatial Audio. Non tutti i giochi lo supportano ancora, ma la stragrande maggioranza dei recenti titoli AAA lo fa. È uno dei formati che funziona effettivamente come un vero suono artificiale 7.1. Sfortunatamente, non è qualcosa che è integrato e richiede il download da The Dead Marshes, meglio noto come Microsoft Store. Trovo molto difficile capire perché non possa essere trasformato in un plug-in nei vari pezzi di software del driver, che a Corsair si chiama iCUE.

Chiamare iCUE un driver è un po' un eufemismo: è una suite e occupa molto spazio, ma in realtà lodo Corsair per aver ridotto tutto a "soli" 650 MB. Ma è decisamente un po' leggero, purtroppo.

D'altra parte, è facile compensare l'ottimizzazione "da giocatore" con cui vengono forniti immediatamente. C'è qualcosa nella gamma bassa e media inferiore che non funziona in modo ottimale - manca - e poi la gamma media superiore riceve un pugno in più nella transizione agli alti. Ma questo può essere facilmente corretto, anche se senza essere in grado di compensare il suono intrinseco. Corsair non sono gli unici in quanto sembra esserci un'intera tendenza per le cuffie a venire in un ambiente "gaming" invece che neutro.

Il basso va bene in questo modo. È rotondo e ricco, forse un po' troppo arrotondato, e manca quel controllo finale dei transienti che è abbastanza caratteristico di quasi tutte le cuffie wireless che non sono basate su dispositivi magnetici planari. La gamma media è più rilassata rispetto al resto, quindi la musica non è esattamente un forte, ma d'altra parte, questa è una cuffia da gioco e avrei preferito un po' più di fascia media. Gli alti fanno un lavoro decente, ma sono un po' sovraesposti, ma questo in realtà rende più facile sentire le cose, specialmente negli sparatutto.

Tutto sommato, per il prezzo, si tratta di un auricolare abbastanza buono con una durata della batteria decente e un comfort ammirevole nel tempo.