Cory Booker batte il record del Senato con un discorso di 24 ore in cui critica Trump

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il senatore Cory Booker del New Jersey ha stabilito un nuovo record al Senato, parlando per oltre 24 ore senza sedersi, sdraiarsi o persino fare una pausa per il bagno.

Il suo discorso maratona, che ha superato il precedente record stabilito dal senatore segregazionista Strom Thurmond nel 1959, non aveva lo scopo di ritardare l'azione legislativa, ma di attirare l'attenzione sulle politiche del presidente Donald Trump.

Mentre molti potrebbero vedere le azioni di Booker come una bravata, il suo messaggio è stato chiaro: difendere i diritti civili e ritenere responsabili coloro che sfidano i valori fondamentali americani è più importante dei giochi politici.

Booker ha sfruttato il momento storico per riflettere sui difetti del suo partito e per chiedere un rinnovamento della leadership incentrato sulla giustizia. Per ora, resta da vedere se il suo discorso da record influenzerà il panorama politico.