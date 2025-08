Cosa c'è di nuovo nella modalità Carriera di EA Sports FC 26 ?

HQ

L'anno scorso Career Mode in EA Sports FC 25 ha visto notevoli miglioramenti, non solo aggiungendo nuove funzionalità, ma anche permettendoti di disabilitare quelle più vecchie come l'allenamento e il fitness della partita. Questo è stato un cambiamento gradito in quanto, almeno a nostro avviso, Career Mode dovrebbe essere divertente, veloce e accessibile, e non necessariamente lottare per emulare Football Manager.

Detto questo, le nuove funzionalità sono ovviamente benvenute e nel EA Sports FC 26 di quest'anno, EA ha migliorato l'esperienza del manager in quattro aree chiave, di cui abbiamo appreso di più durante una presentazione online.

L'anno scorso è stata aggiunta una nuova funzione chiamata Live Start Points, che ti consente di iniziare la tua carriera in momenti specifici, sulla base di classifiche reali dei migliori campionati europei. Quest'anno la funzione è stata ampliata con Manager Live, che funge da hub basato su sfide per Career Mode. Queste sfide ti incaricano di obiettivi specifici a breve o lungo termine che devono essere raggiunti, spesso con alcune limitazioni come la disabilitazione dei trasferimenti o l'impossibilità di simulare le partite.

La funzione è essenzialmente un elemento del Live Service, poiché il direttore del design del gioco Pete O'Donnell spiega che nuove sfide verranno aggiunte nel corso della stagione, permettendoti di alleviare o addirittura cambiare la storia. Ad esempio, O'DonnellAjax cita la disastrosa fine della stagione dell'anno scorso in cui erano in testa allaEredivisie con nove punti a cinque partite dalla fine solo per buttare via tutto nel più drammatico dei modi, concedendo un pareggio al 99° minuto contro 10 uominiGroningen alla penultima giornata. Uno scenario simile in EA Sports FC 26 potrebbe vederti cercare di mantenere il vantaggio come Ajax o emulare la rimonta apparentemente impossibile come PSV.

"Puntiamo a realizzare 150 sfide nel corso dell'anno", afferma O'Donnell. Sfortunatamente, sembra che non tutte le sfide saranno disponibili in ogni momento, poiché il filmato mostrava una delle sfide elencate come "in scadenza tra 3 ore". C'è anche un elemento sociale in Manager Live, in quanto puoi condividere le sfide con i tuoi amici. Se riuscirai a completarli, guadagnerai ricompense. Questi includono 35 kit retrò e i cosiddetti Icon e Heroes, giocatori in pensione come Thierry Henry o Andrea Pirlo che possono poi essere aggiunti alla tua squadra in Carriera. Circa 200 di questi saranno disponibili per tutta la stagione.

Mentre Manager Live è senza dubbio una buona opzione per coloro che non hanno la pazienza o il tempo per una carriera più lunga, il nuovo Manager Market ha lo scopo di creare più varietà ed eccitazione nell'ultima parte di una carriera multi-stagione.

Nelle partite precedenti era abbastanza evidente combattere contro il Chelsea, diciamo, nel 2030 con Antonio Conte a bordo campo e il club che si attaccava categoricamente alla difesa a cinque come se fosse ancora il 2017. Le cose cambiano nel calcio - spesso molto rapidamente - e per riflettere ciò, i manager (oltre a te) possono ora cambiare club, essere licenziati o addirittura andare in pensione. Inoltre, ogni allenatore avrà la sua visione tattica generale, quindi le cose saranno sicuramente più dinamiche, poiché gli allenatori si muovono, cambiando le tattiche, gli stili di gioco e le strategie di trasferimento dei club.

Ciò significa anche che sarai in grado di monitorare gli altri manager attraverso la scheda Panoramica delle offerte di lavoro, permettendoti non solo di vedere gli attuali allenatori in un determinato campionato e il loro stile di gioco preferito, ma anche la loro sicurezza lavorativa e la probabilità che il club ti assuma, se dovessi candidarti. Ti piacerebbe poter fare un lavoro migliore di Ruben Amorin a Old Trafford ? Quindi puoi inserire Manchester United nella tua lista di osservati speciali. In alternativa, puoi sfogliare la scheda dei suggerimenti per opportunità più realistiche (o meno impegnative).

Un'altra aggiunta che ha lo scopo di rendere le carriere meno prevedibili sono Eventi inaspettati. Questi possono essere eventi come infortuni, giocatori che si sentono instabili o persino l'acquisto del tuo club da parte di nuovi proprietari. Naturalmente, molti di questi eventi sono già stati presenti nei giochi precedenti, quindi dovremo aspettare e vedere se riusciranno a scuotere le cose.

Avremmo voluto però che EA avesse riacquistato i divertenti dilemmi che sarebbero emersiFIFA 06 nel frattempo, come ad esempio il fatto che il giocatore si lamentasse del fatto che lo spogliatoio puzzava di vecchi calzini, e tu che dovevi affrontarlo. Quelli erano davvero i giorni.

Parlando di altri giochi, ho scritto che EA Sports FC non dovrebbe cercare di emulare Football Manager, ma in un certo senso lo hanno fatto quest'anno.

Grazie a Deeper Stats, ora puoi selezionare fino a cinque campionati diversi dal tuo che verranno simulati alla stessa profondità del tuo campionato attuale. In pratica, ciò significa che per questi campionati non solo sarai in grado di visualizzare la classifica, ma anche le statistiche dei singoli giocatori e le linee di punteggio. Questo dovrebbe anche migliorare ulteriormente lo scouting, permettendoti di guardare i migliori performer per ogni squadra.

Infine, Player Career ha ricevuto un nuovo sistema di aggiornamento, in cui sviluppi il tuo giocatore e guadagni esperienza in base a uno dei 13 archetipi di giocatore, l'idea è che questo dovrebbe darti la flessibilità di crescere nella tua direzione preferita pur rimanendo fedele alla tua posizione e al tuo stile di gioco generale. "La selezione dell'archetipo definisce la tua posizione all'interno di un intervallo e non puoi cambiare l'archetipo all'interno di un salvataggio in carriera di un giocatore", spiega O'Donnell.

Ecco qua: tutti i principali cambiamenti in arrivo per Career Mode di quest'anno. In combinazione con il gameplay "autentico" ulteriormente migliorato e le opzioni per attivare e disattivare funzionalità come l'allenamento e gli attributi nascosti introdotte nella modalità carriera dello scorso anno, sembra che i giocatori solitari abbiano molto da aspettarsi quando usciràEA Sports FC 26 il 26 settembre.