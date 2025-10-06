Cosa c'è in serbo per Hazelight? Josef Fares anticipa che sarà "il prossimo fottuto livello incredibile"

HQ

Dopo l'arrivo di Split Fiction all'inizio di quest'anno, ti starai chiedendo cosa c'è nel futuro dello sviluppatore Hazelight. Sappiamo che sono iniziati i lavori su un gioco in arrivo, ma non sappiamo se sarà il tanto richiesto sequelIt Takes Two o piuttosto se lo sviluppatore continuerà la sua recente tradizione creando di nuovo una nuova IP. La cosa divertente di Hazelight è che tendiamo a non imparare molto su ciò che hanno in cantiere fino a quando non si avvicinano al lancio, come nel caso di Split Fiction, che è stato completamente rivelato alla fine del 2024 e lanciato nella primavera del 2025.

Durante una recente intervista con Fares at San Diego Comic Con Malaga, abbiamo chiesto all'iconico creatore di videogiochi quali sono le prospettive per Hazelight, a cui conferma che qualcosa di "incredibile" è attualmente in cantiere e che sarà seguito da qualcosa di "prossimo fottuto livello incredibile", di cui il team di Hazelight non è ancora a conoscenza.

"Oh mio Dio. Se potessi dirvelo, voglio dire, stiamo facendo qualcosa di straordinario in questo momento, ma so anche cosa faremo qui dopo - anche il mio team non lo sa ancora - è anche il prossimo fottuto livello incredibile".

Fares continua: "Ti sto dicendo che c'è così tanta roba da esplorare qui. Il tipo di cooperativa obbligatoria che Hazelight ha creato, vorrei solo che più persone lo facessero là fuori. Voglio dire, ovviamente la gente ama giocarci. C'è così tanto da esplorare. Questa dinamica tra due persone sedute sul divano o che giocano insieme online. C'è qualcosa nell'avere questi due personaggi che interagiscono tra loro, esplorando una storia insieme. È solo che abbiamo qualcosa in corso di cui sono davvero entusiasta, e penso che possiamo esplorare così tante altre cose. Vorrei poterne parlare, ma sai com'è nei videogiochi".

Non perdetevi l'intervista completa con Fares qui sotto, dove parla anche del film Split Fiction e a chi crede che il premio Game of the Year quest'anno dovrebbe andare.