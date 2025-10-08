Cosa c'è nel futuro dell'FC Barcelona dopo aver battuto il Bayern Monaco per 7-1 nella Women's Champions League

HQ

L'FC Barcelona si è scrollato di dosso la frustrazione dopo la sconfitta in Women's Champions League della scorsa stagione contro l'Arsenal battendo il Bayern Monaco per 7-1. Solo dopo tre minuti, il Barça stava già vincendo con un gol di Alexia Putellas. Ewa Pajor ha segnato una doppietta e la sostituta Claudia Pina ne ha segnati altri due negli ultimi tre minuti; Anche Brugst e Salma Paralluelo hanno trovato la rete contro la squadra bavarese.

Nella Frauen-Bundesliga, il Bayern è a pari merito con il Wolfsburg, ma poche squadre possono eguagliare il Barcellona in Champions League. Hanno battuto quello che era (in teoria) il più difficile dei rivali della loro stagione di campionato. Quest'anno, anche la Women's Champions League adotta il formato della fase a gironi e le migliori quattro squadre del campionato andranno ai quarti di finale.

Queste sono le prossime partite della fase di campionato per il Barcellona in Champions League.



15 ottobre: Roma - Barcellona



12 novembre: Barcellona vs OH Leuven



20 novembre: Chelsea vs Barcellona



10 dicembre: Barcellona - Benfica



17 dicembre: Paris FC vs Barcellona

